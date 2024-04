Livro da empresária Natalia Martins promete revolucionar perspectivas do empreendedorismo feminino

O lançamento do livro “O Poder do Pijama Rosa”, escrito pela empresária Natalia Martins, promete revolucionar perspectivas do empreendedorismo feminino. Obra será lançada na Livraria da Travessa, no Shopping Iguatemi São Paulo, no dia 24 de maio, às 19h.

Livro traz a trajetória de Natalia Beauty, desde suas origens até se tornar uma marca global no setor de beleza





Parte da literatura sobre empreendedorismo e autoajuda. A obra de Natalia Martins será publicada pela Editora Gente e promete ser um divisor de águas para aspirantes a empreendedores e para aqueles que buscam inspiração para transformar suas vidas e carreiras.

Pré-venda do livro teve início no dia 17 de abril, exclusivamente pela internet



A pré-venda do livro teve início no dia 17 de abril, exclusivamente no site da Editora Gente, oferecendo aos leitores a oportunidade de garantir um exemplar antes do lançamento oficial. “O Poder do Pijama Rosa” não só conta a trajetória de Natalia Beauty, desde suas origens até se tornar uma marca global no setor de beleza, mas também traz um prefácio escrito por Luiza Trajano, uma das empreendedoras brasileiras mais admiradas mundialmente.



“A minha história é o lembrete vivo de que não importa de onde viemos. Na vida, o mais importante é estar no presente e projetar o futuro, planejar a caminhada, olhar em direção aos seus desejos e sonhos e estruturar meios para alcançá-los”, afirma a autora.



O livro é apontado como um manifesto sobre acreditar no próprio potencial e quebrar as convenções. Natalia compartilha como transformou adversidades em uma oportunidade de liderar um mercado, vestindo-se não com uma capa de super-heroína, mas com um confortável pijama rosa. Nela, a autora se posiciona não apenas como uma líder empresarial, mas como uma conselheira para aqueles que desejam seguir um caminho similar.



“Não espere por um salvador, se torne a heroína de sua própria história”, enfatiza Natalia.