Livro ‘A Prateleira do Amor’ ganha lugar prestigioso na Lista Nielsen PublishNews

A Editora Appris celebra importante conquista: o livro “A Prateleira do Amor: Sobre Mulheres, Homens e Relações”, de Valeska Zanello, acaba de entrar para a prestigiada Lista Nielsen PublishNews na categoria de Não Ficção, que apura os autores mais vendidos em livrarias, supermercados e lojas de autoatendimento do Brasil. A obra ocupa o 19º lugar na edição de 15 de junho de 2025. O reconhecimento não é apenas um marco comercial, mas a prova do impacto que a publicação tem alcançado junto ao público brasileiro e do trabalho árduo e da sintonia entre equipe, a autora e as livrarias, parceiras fundamentais.

Valeska Zanello é uma das autoras mais destacadas da Editora Appris. Doutora em Psicologia e professora da Universidade de Brasília (UnB), ela mergulha nas relações de gênero com uma clareza que provoca reflexão. Seu diagnóstico sobre como o “dispositivo amoroso” vulnerabiliza mulheres, enquanto homens são socializados para priorizar trabalho e sexualidade, tornou-se uma referência. Os números falam por si: na Amazon, a “Prateleira do Amor” é best-seller em Psicologia da Educação, com 4,8 estrelas e impressionantes 2.980 avaliações, um sinal claro de sua relevância para milhares de leitores.

A Nielsen PublishNews consolida as vendas reais de livros nacionais em milhares de pontos de venda em todo o país. “Estar na lista, especialmente em um mercado tão competitivo como o de não ficção, reflete a força da nossa distribuição estratégica e a capilaridade que construímos ao longo de 14 anos. Essa conquista é fruto direto das parcerias sólidas com livrarias de excelência, que formam a espinha dorsal do varejo literário no Brasil. A cada obra que chega às prateleiras, reforçamos nosso compromisso de levar conhecimento de qualidade a leitores em todos os cantos do país”, diz a editora-executiva da Appris, Sara Coelho.

O sucesso de “A Prateleira do Amor” na Nielsen é também reflexo do trabalho integrado da Appris, que investe intensamente na produção, distribuição e visibilidade das obras. Com gráfica própria, revisão técnica rigorosa e distribuição nacional e internacional, a editora garante que livros como os de Valeska não fiquem restritos aos círculos acadêmicos. Eles chegam às mãos de quem precisa, sejam estudantes, profissionais da saúde ou pessoas em busca de autoconhecimento. “Acreditamos que livros não são apenas produtos, são ferramentas de mudança”, acrescenta a editora-executiva.

A obra “Prateleira do Amor” não chega sozinha a essa conquista da Appris na Lista Nielsen. Ela traz consigo a bagagem de outro trabalho essencial de Zanello: Saúde mental, gênero e dispositivos: cultura e processos de subjetivação (2018), também publicado pela Appris. Com 4,9 estrelas e mais de 1.200 avaliações na Amazon, este livro é a base acadêmica que sustenta suas reflexões. Nele, a autora desvenda as raízes dos sofrimentos gendrados e interseccionais, questionando por que mulheres carregam culpas e homens temem fragilidades.

Onde encontrar: “A Prateleira do Amor: Sobre Mulheres, Homens e Relações” e “Saúde mental, gênero e dispositivos: cultura e processos de subjetivação” estão disponíveis em todas as livrarias, Marketplaces e no site da Editora Appris.