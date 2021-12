Liv Up agora conta com vinhos e cervejas no aplicativo

Além das bebidas alcoólicas, o aplicativo continuará tendo as bebidas com benefícios funcionais.

O mundo inteiro está em clima de fim de ano e as celebrações chegaram também na Liv Up – aplicativo foodtech de comida saudável e mercado on-line. Contando anteriormente apenas com bebidas funcionais e ingredientes diferenciados, a partir de agora o aplicativo também contará com bebidas alcoólicas.

A novidade reforça o propósito da empresa que é ajudar as pessoas que buscam comer bem e viver melhor. Foto: Divulgação

Só em 2021, o portfólio da Liv Up cresceu cerca de 300%, sempre no intuito de levar os melhores alimentos e bebidas para a mesa dos brasileiros. E para quem quer celebrar e se divertir, haverá vinhos e cervejas no cardápio do aplicativo, além de novas marcas e sabores de sucos e vitaminas. Entre as novidades está um suco de castanha de caju, chás, kombuchas.

A Liv Up conta com opções naturais da Green People. Foto: Divulgação

“Entendemos que as bebidas e, até mesmo as alcoólicas, têm um papel fundamental em nossa saúde emocional e social, quando consumidas com responsabilidade e qualidade. A nossa curadoria foi estendida às cervejas e vinhos, priorizando marcas que tenham algum tipo de sintonia com nosso propósito e valores, com produção nacional, benefício funcional, seleção de ingredientes ou apelo sustentável. Só em 2021, foram disponibilizados mais de 750 novos itens em nosso portfólio e as bebidas”, explica Lívia Malouf, Diretora de estratégia de inovação e portfólio da Liv Up.

Com benefícios funcionais, ingredientes selecionados e foco em diversificar os momentos de consumo, a empresa reforça a nova categoria. Foto: Divulgação

Entre as bebidas, alcoólicas e não alcoólicas, os preços estão disponíveis no aplicativo a partir de R$6,90. Já estão disponíveis itens como cerveja Witibier Praya lata (269ml) e longneck (355ml), cervejas Dádiva IPA sem glúten, lager, golden ale sem álcool e Catharina sour (310ml cada); e também vinhos Vivant em lata (269ml) e vinhos Aurora branco chardonnay, tinto pinot noir e reserva carbenet sauvignon (755ml cada).