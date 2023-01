Lipo tradicional ou lipo LAD: Dr. Guilherme Larsen indica qual fazer

Tudo depende da sua forma física

A lipoaspiração é uma das cirurgias plásticas mais requisitadas no mundo todo. Com os avanços na medicina, o procedimento ganhou, nas últimas décadas, modelos diferenciados, os quais não substituem a operação tradicional.

Dentre as variedades de lipo, a que mais tem se destacado, inclusive pela adesão maciça de muitas celebridades, é a lipo LAD (lipoaspiração em alta definição), também chamada de lipo HD.

Mas qual é o procedimento mais indicado?

“A lipoaspiração tradicional tem o objetivo de remover o excesso de gordura, atingindo uma camada mais profunda da pele. Já a lipo LAD atua sobre uma camada mais superficial e é mais circunscrita a uma área específica. A intenção é promover definição ao corpo, como a tão desejada barriga de tanquinho”, explica o cirurgião plástico Guilherme Larsen.

Confira, a seguir, mais detalhes sobre os dois procedimentos.

Lipoaspiração tradicional

Segundo Larsen, a lipo tradicional é mais recomendada para pessoas que têm gordura localizada e que dificilmente conseguem eliminá-la com atividade física.

“A lipo não é um tratamento para obesidade”, frisa o especialista. “Ao realizar a plástica, retira-se, no máximo, 5% do peso corporal do paciente”, complementa.

O médico explica que, em geral, o procedimento é realizado com anestesia peridural para sedação. A gordura é aspirada por um tubo fino introduzido no corpo por meio de pequenos cortes na região a ser tratada.

“Como resultado, a lipoaspiração convencional proporciona um corpo mais fino, pois remove a gordura excedente de diversas partes do corpo”, resume Larsen.

Lipoaspiração LAD

O médico explica que a lipo LAD aspira a gordura localizado de determinada região do corpo com mais precisão. Da mesma forma que a tradicional, a cirurgia é feita com anestesia peridural. O cirurgião faz pequenas incisões na área onde a cânula que aspira a gordura é inserida, além de marcações do contorno muscular que pretende realçar.

“Na prática, há maior controle sobre a aspiração de gordura, e o cirurgião trabalha para evidenciar os músculos que o paciente tem no corpo”, afirma Larsen.

Nesse sentido, o especialista diz que o procedimento é indicado para pessoas que já seguem uma rotina de atividade física e estão dentro ou ao redor do peso ideal.

“A lipo tradicional, com certas restrições, é mais sobre emagrecimento. Já a LAD é para definição. Por isso, indicamos a LAD para quem já tem um corpo esguio”, ressalta Larsen.