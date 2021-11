Li Martins dispara, em podcast, sobre MTV: “Éramos maltratadas”

No podcast da influenciadora, Rebeca Agapito, a cantora fez diversas revelações sobre sua carreira e vida pessoal

Na última sexta-feira, (26), a cantora Li Martins foi a convidada do podcast “Muito + Que Uma Infância”, da influenciadora digital, Rebeca Agapito — que tem faz enorme sucesso em seu Instagram e com seu podcast no seu canal no Youtube.

Durante o programa, a cantora contou que o auge era a MTV na época do Rouge, e elas tiveram lá por diversas vezes devido ao sucesso, mas não era um sonho, era pesadelo: “Nós estávamos lá, mas éramos maltratadas. Quando a gente chegava lá, as pessoas torciam o nariz, as pessoas tentavam ser educadas, mas a gente via que não estávamos agradando, que nós não éramos bem-vindas”, disparou a mãe de Antonella.

“Nós sabíamos que estávamos ali porque éramos de uma gravadora enorme como a Sony e tinha uma influência muito forte dentro da MTV”, continuou dando a entender que para a gravadora liberar grandes artistas para os programas da emissora, eles tinham que colocar o Rouge lá. A apresentadora do podcast revelou que na época tinha o prêmio MVB e só era dado para cantores alternativos, e Li concordou prontamente.

Li também contou a respeito da sua briga com a balança na época do Rouge, sobre os realities que participou — “A Fazenda” e “Power Couple” —, críticas e sobre a filha, Antonella, fruto de seu casamento com o empresário JP Mantovani.