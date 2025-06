Letícia Manzan aposta em couro, franjas e alfaiataria na coleção de inverno 2025

A estilista Letícia Manzan apresentou nesta semana a nova coleção de inverno 2025 da Manzan Brand. Batizada de “Essere”, palavra que significa “ser” em italiano, a proposta é refletir a pluralidade da mulher contemporânea, misturando elementos como força, elegância e versatilidade.

O couro é o principal destaque da coleção. Ele aparece em modelagens pouco convencionais, que exploram volumes, texturas e caimentos diferentes.

A marca aposta na pelica, um tipo de couro mais macio, leve e confortável, que foge do aspecto mais pesado tradicionalmente associado ao material.

Entre as peças, chamam a atenção as jaquetas com franjas longas, feitas com técnica manual de macramê, além de conjuntos em tons metálicos acobreados que misturam luxo e estética urbana. Vestidos ajustados, com recortes e cintura marcada, aparecem em tons terrosos e materiais que refletem a luz.

Ao todo, a coleção tem 16 peças, incluindo conjuntos de blusas e calças, jaquetas, saias e vestidos midi. A proposta é que elas funcionem tanto como produções completas quanto como peças avulsas.

A alfaiataria também surge reinterpretada no couro, em corsets, pantalonas e conjuntos minimalistas, como um modelo azul acinzentado que se destaca pela combinação entre frescor e sofisticação. A ideia da coleção é equilibrar a estrutura do couro com linhas fluidas, criando peças que valorizam o corpo sem restringir os movimentos.

A coleção está disponível em São Paulo e Uberlândia, com as consultoras Manzan Brand, além de multimarcas que revendem a grife.