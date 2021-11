Conheça a trajetória surpreendente de superação e sucesso do empresário Leonardo Marcondes

Atualmente, o seu sucesso motiva mais de 90 mil seguidores no Instagram, justamente por compartilhar mentorias, ajudas e tudo que é necessário para instruir as pessoas a não passar pelos contratempos que ele passou

Que a nossa vida passa por constantes mudanças, não é novidade para ninguém. Mas, no caso do empresário Leonardo Marcondes, as mudanças foram presença constante em sua vida e, muitas delas, não foram tão positivas.

Desde jovem, o investidor começou a carreira profissional cedo, como jogador de voleibol. Durante anos lutou para atingir o sonho de sua vida: ser contratado para jogar na Europa, e após mais de uma década de luta diária conseguiu cumprir seu objetivo, e mesmo sendo ainda muito jovem decidiu encerrar o ciclo do esporte após essa conquista!

Após abandonar as quadras, buscou saídas para pensar na vida profissional. Logo, optou pelo mundo dos investimentos. Em menos de um ano, ele conseguiu atingir o primeiro milhão, mas, não demorou quase nada para perder tudo e afundar em dívidas. Neste momento, ele encontrou como forma de se reestruturar novamente trabalhar como faxineiro, garçom, carregador de malas, atendente, motoboy e segurança.

“Mesmo quebrado, eu investi um total de mais de 60 mil reais em treinamentos, através do conhecimento adquirido com esses treinamentos, livros e experiências eu me tornei uma nova pessoa, com novos resultados e transformei minha vida”, disse ele.

Com a insistência, ele voltou a conquistar seu espaço e se consolidou para não quebrar novamente. Atualmente, o seu sucesso motiva mais de 90 mil seguidores no Instagram, justamente por compartilhar mentorias, ajudas e tudo que é necessário para instruir as pessoas a não passar pelos contratempos que ele passou.

“O sucesso na internet foi como tudo em minha vida, gerando muito conteúdo de valor, com a intenção genuína de transformar a vida das pessoas através da minha experiencia no mercado financeiro. Meu foco é 100% na mentalidade das pessoas que trabalham com mercado financeiro”, disse ele, que finalizou:

“Hoje, além do sucesso, dos conhecimentos, dos três livros escritos e de ajudar as pessoas, eu tenho minhas ambições, sonhos que não vejo como distantes. Como fui responsável pelo meu fracasso, fui pelo meu sucesso. Graças a isso, vivo a vida dos meus sonhos”.