Leo Reis leva ensino de inglês para transformar a educação na Rocinha

Apesar do crescente interesse, apenas 5% dos brasileiros têm algum conhecimento de inglês e menos de 1% atinge fluência, segundo o British Council. Um paradoxo em um país que investe bilhões em cursos, mas onde o domínio do idioma permanece restrito a poucos. O Brasil ainda enfrenta desafios como metodologias ineficazes, desigualdade de acesso e foco em status em vez de resultados.

Diante disso, Leo Reis, mestre em Linguística e fundador da American English Academy está fazendo uma parceria com o empresário Pedro Henrique Duarte. Com foco no futuro do Rio de Janeiro, o empresário articulou a parceria entre a American English Academy e a União Pró-Melhoramento dos Moradores da Rocinha (UPMMR), conhecida como Associação dos Moradores da Rocinha.

O acordo prevê a doação de 2.000 cursos online de inglês para moradores da comunidade da Rocinha, com o objetivo de ampliar o acesso à educação e à inclusão social. Leo Reis virá ao Brasil no mês de maio para iniciar o projeto, em encontro com o presidente da UPMMR, João Bosco Barros de Castro. A iniciativa busca democratizar o ensino de inglês e inspirar outras comunidades a investir em educação como ferramenta de transformação social.

Fundador da American English Academy, Leo Reis aposta no ensino prático como ferramenta de transformação social. (Divulgação: Personal Mind)

A metodologia de ensino de inglês de Leo Reis propõe uma ruptura com os modelos tradicionais e já chegou a clubes como Grêmio, Santos, Atlético-MG e Goiás, com aulas para atletas, funcionários e torcedores. “Foca-se demais em regras e certificados, e pouco na prática real. Inglês é comunicação, não obrigação escolar. A AEA nasceu para mudar isso com ensino democrático e acessível, voltado para a realidade”, diz Leo Reis.

A história de Leo Reis também inspira. Ele começou a estudar inglês aos cinco anos, formou-se nos EUA, fez mestrado na Inglaterra e lecionou em Nova York, onde mora e criou sua própria abordagem baseada em neurociência, prática comunicativa e conexão emocional. Entre seus alunos estão Neymar Jr., César Menotti, Lauana Prado, Arthur Aguiar e Sheila Carvalho.

Além disso, Leo mantém forte atuação social. Colabora com a Cruz Vermelha Brasileira e a Hope and Justice Foundation, oferece aulas em comunidades e forma professores com sua metodologia. Em 2023, a American English Academy foi eleita a melhor escola de inglês dos EUA pelo International Business Institute. “O inglês pode mudar vidas. Saber que minha metodologia traz resultados concretos é o que me motiva todos os dias”, afirma.