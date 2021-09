Leo Dias usa Instagram para detalhar desentendimento com Luciana Gimenez

Segundo o jornalista, tudo aconteceu porque ele divulgou uma nota sobre o apartamento de Luciana que estava à venda

Nesta quinta-feira (9), o jornalista Leo Dias usou o Instagram para detalhar sobre o desentendimento com a apresentadora Luciana Gimenez, na Rede TV!. A briga entre os dois, seria pelos comentários do jornalista a cerca da venda do apartamento da apresentadora.

‘’Na época eu trabalhava na Rede TV! e dei uma nota sobre o apartamento dela que estava à venda, besteira. Ela me ligou e começou a fazer ameaças, falando que ia ligar para o Marcelo, dono da emissora, e ex-marido de Gimenez”.

“Eu falei que ela podia ligar para quem ela quisesse, porque não tenho medo dela e com ameaças ela não conseguiria nada. Eu gostava muito da Gimenez, mas me decepcionei muito.’’

O jornalista Leo Dias usou o Instagram para detalhar sobre o desentendimento com a apresentadora Luciana Gimenez

O apartamento, no mercado desde maio do ano passado, recentemente foi listado no site de uma empresa de imóveis de luxo internacional, que disponibilizou o valor da propriedade de dois mil metros quadrados, sete quartos, nove banheiros e sala de cinema com 16 lugares.



O apartamento, no mercado desde maio do ano passado, recentemente foi listado no site de uma empresa de imóveis de luxo internacional

Tudo aconteceu quando a apresentadora não conseguiu vender seu triplex de luxo, em São Paulo, avaliado em cerca de R$ 80 milhões, além do condomínio de R$ 29 mil e do IPTU de R$ 5,3 mil ao mês. O valor não agradou os possíveis compradores, e na tentativa de vender o imóvel, ela acabou dando um desconto de R$ 10 milhões.



Há algum tempo Leo participou do programa ‘Luciana By Night’. O jornalista elogiou a edição da atração nas redes sociais e escreveu na legenda: “Mesmo bloqueada no WhatsApp, obrigado pelo programa de ontem… ainda gosto de você, mesmo com seus rompantes”