LEGO: Brincadeira de criança celebra 90 anos de criatividade com novos lançamentos

Para comemorar 9 décadas de atividade, Grupo LEGO lança novos sets e dados de pesquisa que aponta: mais de 80% das famílias querem mais brincadeiras em suas rotinas

O Grupo LEGO está comemorando nove décadas de criatividade entre os fãs e ajudando crianças a atingirem todo o seu potencial por meio de brincadeiras lúdicas com suas peças de montar. Para celebrar a ocasião, a marca lançou na LEGO CON deste ano uma série de novos sets e, no mês de aniversário, publicou uma pesquisa que pode estimular famílias e comunidades a brincarem mais.

Grupo LEGO®️ comemora 90 anos

Depois de noventa anos inspirando horas intermináveis de brincadeiras, a marca está dedicando suas comemorações de aniversário para ajudar mais famílias a encontrar um momento de brincadeira no dia, depois que uma nova pesquisa descobriu que as famílias sentem que não brincam o suficiente.

Novos sets incríveis

Comemorando 90 anos de jogos, o Grupo LEGO deu início às comemorações do 90º aniversário durante a LEGO CON em junho, onde anunciou uma série de novos conjuntos com lançamento previsto ainda para este ano.

Anúncio do novo conjunto LEGO Lion Knights’ Castle

Os fãs leais da LEGO ficaram empolgados com o anúncio do novo conjunto LEGO Lion Knights’ Castle, que reimagina o memorável tema medieval introduzido pela primeira vez no final dos anos 1970 por meio de uma construção solicitada pelos fãs há anos.

Entre os novos produtos revelados, os fãs foram presenteados com uma visão exclusiva da nova linha de produtos LEGO Avatar, celebrando a franquia desde o seu início até este momento, antes da estreia de Avatar: The Way of Water em dezembro. O conjunto recém-revelado apresenta o LEGO®️ Avatar Toruk Makto & Tree of Souls que permite aos fãs recriar o momento do primeiro filme quando Jake, como Toruk Makto, reúne o Clã Omatikaya para defender não apenas um de seus locais mais sagrados , a Árvore das Almas Almas, mas toda Pandora.

LEGO®️ Avatar Toruk Makto & Tree of Souls permite aos fãs recriar o momento do primeiro filme

A empresa também anunciou várias atualizações interessantes para suas linhas já amadas. Outra grande revelação deu aos espectadores um vislumbre exclusivo dos novos produtos intergalácticos da linha favorita dos fãs, LEGO®️ Star Wars™️. Os conjuntos LEGO®️ Star Wars™️ The Justifier™️ e LEGO®️ Star Wars™️ AT-TE™️ Walker oferecerão aos fãs a chance de recriar as histórias épicas de Star Wars: The Bad Batch com o incrível modelo da nave estelar do caçador de recompensas Cad Bane, O Justificador, ou poder na batalha contra o Exército Droid Separatista com o AT-ET™️.

Enquanto isso, os fãs de LEGO®️ Marvel™️ foram brindados com uma primeira olhada no novo conjunto de Doutor Estranho LEGO®️ Marvel Sanctum Sanctorum , apresentando o Sanctum Sanctorum como apresentado em vários filmes, dando-lhes a chance de abrir seus próprios multiversos. Já os construtores LEGO Minecraft®️ foram mimados pela escolha com dois novos sets para adicionar à sua coleção: LEGO®️ Minecraft The Abandoned Village (21190) e LEGO®️ Minecraft®️ The Skeleton Dungeon .

LEGO®️ Marvel™️ foram brindados com uma primeira olhada no novo conjunto de Doutor Estranho

Os amantes de LEGO®️ Super Mario™️ também não ficaram de fora! Os fãs do encanador mais amado de todos os tempos tiveram um vislumbre dos novos Pacotes de Personagens LEGO®️ Super Mario™️ — Série 5 que apresentarão o universo LEGO®️ Super Mario™️, trazendo personagens divertidos como Nabbit, Purple Toad, Hammer Bro, Waddlewing, Toady, Baby Yoshi, Red Yoshi e Blue Shy Guy que juntam-se à diversão. Os novos personagens podem interagir com os pacotes iniciais LEGO®️ Mario™️, LEGO®️ Luigi™️ e LEGO®️ Peach™️.

O universo LEGO®️ Super Mario™️, traz personagens divertidos como Nabbit, Purple Toad e Hammer Bro

Houve também uma primeira olhada em uma nova linha esportiva do LEGO®️ Brickheadz™️ FC Barcelona, permitindo que os fãs se tornem um jogador do FC Barcelona na forma LEGO BrickHeadz e os espectadores da LEGO CON foram os primeiros a ver a mais recente coleção LEGO Minifigures que se juntará ao escalação ainda este ano.