Leão Lobo voltará a TV no programa ‘Vou te contar’ da Claudete Troiano na Rede TV”

Um mês após ser demitido da TV Gazeta após quase três anos de trabalho na emissora, Leão Lobo já tem uma nova casa. A notícia foi dada na tarde desta terça-feira (4), pelo florista e apresentador da TV Gazeta, Roberto Rabello.

No vídeo os dois aparecem em uma mesa tomando café e Roberto diz: “Gente, com todas as mazelas que a gente vai ouvindo no dia a dia, tem notícia boa. E como é bom dar notícia boa, não é Leão? Você quer contar ou eu conto?”. Leão responde “pode contar”.

Roberto Rabello divulga volta de Leão Lobo à TV Roberto Rabello compartilha com exclusividade sobre novo trabalho de Leão Lobo



Então, Roberto segue: “gente, ele está de volta! Encontrei agora, com uma bela notícia de que você estará? Na Rede TV! No programa ‘Vou te contar’ com Claudete Troiano. Já pode divulgar o programa?” E novamente Leão confirma: “pode”. “Ai, que notícia boa, gente. É tão bom ver pessoas de boa alma conseguindo, vencendo, não é Maurício [Coutinho]? Não é Emílio? Eu acho que essa notícia, pelo menos para mim, salvou a minha tarde, pode ter certeza. Feliz por você, Leão”, diz Roberto. Leão Lobo bate no peito e completa: “salvou a minha”.

Leão Lobo é contratado para participar de programa Vou te contar, apresentado por Claudete Troiano na RedeTV!

Créditos: Reprodução Instagram | RedeTV!



Enquanto esteve na TV Gazeta, Leão Lobo participava das atrações da “Revista da Manhã” e “Mulheres”. Na Rede TV!, Leão vai participar do programa de Claudete Troiano, que estreou no dia 5 de outubro de 2022 e é exibido de segunda a sexta-feira das 10:30 às 11:45. O programa tem apenas 1:15 minutos de duração e tem em sua grade o foco de entregar culinária, prestação de serviço e entretenimento, área em que leão irá colaborar.