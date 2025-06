Lavínia Vlasak dá voz à menopausa e quebra o silêncio sobre sintomas invisíveis

No Conexão VivaBem, exibido pelo Canal UOL, a atriz e empresária Lavínia Gutmann Vlasak trouxe uma conversa aberta e necessária sobre menopausa e saúde feminina. Ela falou, sem tabus, sobre os desafios da perimenopausa – fase que antecede a última menstruação.

Durante o bate-papo com a apresentadora Flávia Alessandra, Lavínia compartilhou sua experiência pessoal que requer um olhar para si mesma. Entre os sintomas citados, ela destacou episódios de irritabilidade, alterações no humor e distúrbios do sono. “Eu tive a Estela com 35/36 anos. Depois, a gente começa a se preocupar com a fase da vida dos filhos e esquece de olhar para as nossas próprias fases”, contou a atriz.



A ginecologista convidada, Dra. Patricia Magier, reforçou que muitas mulheres apresentam sintomas mesmo antes de acabar a menstruação. Ela alertou para sinais menos conhecidos, como ombro congelado, zumbido nos ouvidos, alterações de memória, cansaço extremo e o surgimento da temida “pochete abdominal”.

Outro tema abordado foi a queda dos níveis de estrogênio, que pode causar neuroinflamação, influenciar o humor e provocar sintomas físicos inesperados. Segundo a médica, 76 sintomas diferentes já foram associados à menopausa, incluindo os chamados “destemperos emocionais”.



“A menopausa ainda é muito associada ao etarismo. Existe uma dificuldade em admitir que estamos envelhecendo”, destacou a Dra. Patricia Magier. Ela reforçou a importância de buscar orientação médica precoce para avaliar a possibilidade de terapia de reposição hormonal, quando indicada.



