Lançamento de “Vão Falar Que Foi Sorte” é o novo capítulo na trajetória de Hugo Henrique

Cantor inicia um capítulo emocionante com sua mais recente canção

Hugo Henrique, uma das estrelas em ascensão do cenário sertanejo, acaba de dar início a um capítulo emocionante em sua carreira com o lançamento de sua nova canção, intitulada “Vão Falar Que Foi Sorte”. A música não apenas marca o próximo passo na jornada musical do cantor, mas também dá nome ao projeto que foi gravado em junho, em Goiânia (GO). Com um otimismo contagiante, Hugo Henrique expressou suas expectativas para a música: “Eu espero que essa música possa ser o tema de muitos casais. Ela tem uma letra muito verdadeira e positiva e acredito que vai agradar e identificar muitas pessoas.”

A música que celebra o relacionamento e a carreira do cantor

Um dos destaques dessa nova empreitada é a colaboração entre Hugo Henrique e o talentoso cantor e compositor Gustavo Mioto. Juntos, eles entregam uma energia contagiante e a sintonia de suas vozes únicas, marcando uma parceria que certamente irá cativar os ouvintes. Hugo Henrique revelou a inspiração por trás da colaboração, compartilhando: “A música descreve muito a história dele [Gustavo Mioto] junto com a Ana Castela e isso fez com que ele se identificasse muito e escolhesse ela de primeira pra esse feat.”

Hugo Henrique Levará Novo Show ao Brasil

Ao longo da música, “Vão Falar Que Foi Sorte” não apenas celebra o amor e a perseverança de um casal, mas também reflete sobre a jornada de Hugo Henrique na indústria da música. Ele relembrou momentos desafiadores, incluindo um ‘não’ recebido quando participou do reality do SBT, mas destacou como essas experiências moldaram seu crescimento e determinação.

Flaney Gonzallez e Felipe Arná, nomes reconhecidos na indústria, são os responsáveis pelo vídeo e produção musical deste novo projeto. A direção geral está a cargo da Holy Music, escritório que gerencia a carreira de Hugo Henrique, em colaboração com Fabrício Ferrari e a gravadora Universal Music.

Cantor transformou obstáculos em motivação para o sucesso

Este lançamento também sinaliza a preparação para uma nova etapa da carreira de Hugo Henrique – a turnê do novo DVD. O cantor compartilhou que já estão trabalhando para criar um espetáculo memorável que percorrerá todo o Brasil.

O videoclipe da música já está disponível, proporcionando aos fãs uma experiência visual emocionante para acompanhar a envolvente canção. Assista aqui https://bit.ly/45vyvDG e mergulhe na jornada musical e emocional de Hugo Henrique e sua nova criação, “Vão Falar Que Foi Sorte”.