Primeiro shopping center de Araguaína será inaugurado em 2023

Para a construção do Lago Center Shopping serão investidos mais de R$140 milhões.

A cidade de Araguaína está prestes a ganhar seu primeiro shopping center, que reunirá entretenimento, lazer, gastronomia e compras aliado a uma arquitetura moderna para receber lojistas e visitantes de todo o país, tem previsão para inauguração no segundo semestre de 2023.

O Lago Center Shopping terá R$140 milhões em investimento e dispõe de um terreno de 100 mil M², com três lojas âncoras, sete megalojas, 120 lojas satélites, 2 restaurantes, 14 estabelecimentos na praça de alimentação e 5 salas de cinema.

Segundo dados de 2021 coletados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Araguaína é composta por 186.245 mil pessoas. Considerando o PIB local de 2018, estimado em R$4.387.503,32, ainda de acordo com dados fornecidos pelo IBGE, a cidade possui elevado potencial de desenvolvimento econômico com a chegada do shopping center.

Marcos Mineo Nakamura.

De acordo com o diretor da ABL Prime, o shopping vai agregar a economia local e já está contribuindo ativamente na geração de empregos para o araguainense. “Durante as obras serão cerca de 700 vagas disponíveis e após a inauguração, a previsão é de ultrapassar mil admissões”, ressalta Marcos Mineo Nakamura.

Conforme o prefeito de Araguaína Wagner Rodrigues, esse é um dos grandes marcos econômicos que o empreendimento vai proporcionar à cidade. “O empreendimento vai gerar renda para o nosso povo, dando orgulho para uma população que precisa de oportunidades”, informa o prefeito Wagner Rodrigues.

Prefeito Wagner Rodrigues.

Durante o coquetel de apresentação do empreendimento, o Governador Wanderlei Barbosa, enalteceu o centro comercial e também ressaltou a relevância para a economia local. “Desejo sucesso na geração de empregos e no crescimento do Tocantins”, finalizou Wanderlei Barbosa.

Segundo a presidente da Associação Brasileira de Shoppings Centers (ABRASCE) Mônica Viana, o setor cresce muito mais que o Produto Interno Bruto (PIB), representando quase 3% de toda a economia do país e concentra 20% de todo o varejo nacional. A cidade também contará com a valorização imobiliária, que ao receber o primeiro shopping, poderá elevar em até 80% o valor dos imóveis conforme os dados da ABRASCE.