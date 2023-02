Parceria entre as marcas traz novidades inspiradoras para a Páscoa 2023 nos ovos de chocolate

A marca líder em vendas de chocolates pretende ampliar a relação com os consumidores ao trazer a diversidade para a Páscoa 2023, com os novos ovos de chocolate em parceria com a marca Barbie. A personagem foi desenvolvida junto com a marca que já conta com uma linha completa de produtos com olhar mais inclusivo e focado na representatividade.

Lacta e Barbie fazem parceria e distribuem Barbies com três tons de peles diferentes e aleatórios em ovos de 166g

Crédito: Divulgação



“Nossa intenção é que, cada vez mais, os consumidores se vejam em nossos produtos e sintam essa representatividade, que é um compromisso da companhia”, afirma Fabíola Menezes, diretora de Marketing de chocolates da Mondelēz Brasil.



“Ter personagens representando a sociedade é um desejo nosso. Vivemos uma dinâmica de diversidade, equidade e inclusão na empresa, e esse momento tem um significado ainda maior para todos os que fazem a nossa companhia e que respiram esse compromisso todos os dias”, diz Fabíola.

Lacta e Barbie promovem diversidade com Barbies negras

Crédito: Divulgação



A Mondelez International tem compromissos com a diversidade e é uma das empresas fundadoras do Movimento Pelo Equidade Racial (MOVER). A companhia conta com 48,7% de pessoas negras em seu quadro e possui metas robustas para ampliar esse número.



“Nós sabemos o quanto o ovo de Páscoa tem importância em nossa memória afetiva. Trazer essa novidade para a data, um momento de renovação e conexão com os entes queridos, nos emociona pelo que a iniciativa pode representar nas relações”, declara a executiva.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lacta e Barbie fazem parceria nesta Páscoa e trazem bonecas que promovem diversidade

Crédito: Divulgação



A Mattel e sua marca Barbie são parceiras da Lacta de longa data, na linha dos ovos temáticos. A cada ano a marca surpreende com uma nova proposta de fantasia, com uma das bonecas mais queridas pelo público. A escolha pela Barbie em sua versão sereia foi inspirada na personagem da marca do famoso universo de Dreamtopia, criado pela fabricante de brinquedos há décadas. A sereia é também uma figura amada pelas pessoas e símbolo da força feminina.



A marca produziu quantidades iguais de Barbie Sereia em cada um dos três tons de pele, para que possam compor o ovo Lacta Barbie (166g), com o clássico chocolate ao leite da marca. Cada ovo trará uma boneca de modo sortido, não sendo possível escolher o tom de pele do brinquedo antes de abrir o presente, e assim, promover de fato a inclusão e a diversidade.