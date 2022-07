KVSH e Carola apresentam “Welcome To The Future” como parte do projeto STMPD RCRDS x Tomorrowland Music

A faixa faz parte de sete EPs exclusivos entre a STMPD e a Tomorrowland Music, duas das gravadoras mais conceituadas da dance music no mundo

Já sabemos que Luciano Ferreira, mais conhecido como KVSH, é destaque em suas produções e apresentações nas mais diversas casas noturnas ao redor do país. Mas depois de seu debute internacional com direito a turnê em seis estados norte-americanos, o DJ e produtor desembarcará na Bélgica para um B2B histórico ao lado da DJ gaúcha Carola, onde apresentarão no Tomorrowland – o maior festival de música eletrônica do mundo – seu mais recente lançamento “Welcome To The Future”.

A track é assinada pela STMPD RCRDS e será o sexto lançamento de KVSH pela label de Martin Garrix. “Welcome To The Future” foi pensada especialmente para celebrar esta invasão dos artistas brasileiros nos palcos do Tomorrowland e é a primeira de muitas colaborações entre KVSH e Carola, revelação da música eletrônica brasileira e também a primeira mulher a estrear na gravadora de Garrix. “Conheço a Carola desde que começamos a tocar e a produzir em 2017. Quando fiz meu primeiro show no Sul do Brasil ela chamou minha atenção, pois estava tocando estilos diferentes que outros DJs tocavam naquela época. A ideia da track é representar momentos de nossas carreiras e também de todos os brasileiros que estão começando na indústria”, KVSH comenta.

A faixa faz parte de sete EPs exclusivos entre a STMPD e a Tomorrowland Music, duas das gravadoras mais conceituadas da dance music no mundo. O projeto celebra o retorno do festival após três anos de pandemia sob o tema “The Reflection of Love”, reunindo artistas selecionados no cenário da música eletrônica global. E fiquem ligados, porque as outras seis produções do projeto serão lançadas a cada terças e sextas-feiras subsequentes.

O nome da música já é impactante por si só, mas o recado que ela transmite transcende qualquer gênero, número e grau. Segundo os DJs, “quando o underground se torna comercial, tentamos fazer o comercial se provar underground”. Estão preparados para essa experiência?

Desde a última sexta-feira (15), já é possível ouvir “Welcome To The Future” em todas as plataformas digitais. E não perca a apresentação ao vivo dos artistas no Tomorrowland, no terceiro fim de semana do festival.

