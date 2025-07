Komatsu celebra 50 anos de sua fábrica no Brasil com novo ciclo de investimento e foco em mercados internacionais

Com uma infraestrutura produtiva para a fabricação de mais de 3 mil equipamentos por ano, a Komatsu, empresa de origem japonesa que fabrica e fornece equipamentos, tecnologias e serviços para os mercados de mineração, construção, industrial e florestal, investiu R$ 161 milhões entre 2023 e 2025, e tem planos de investir mais R$ 100 milhões nos próximos dois anos, no seu parque fabril em Suzano (SP), que este ano celebra 50 anos, com o objetivo de modernizar e expandir sua produção em mais de 50% até 2030. Em seu portfólio de produção brasileiro estão tratores de esteiras, carregadeiras de rodas, motoniveladoras e escavadeiras hidráulicas.

Dentre os investimentos, estão a construção de um novo prédio fabril, além da aquisição de novas máquinas de usinagem, robôs de solda e uma linha totalmente nova de pintura a cátion, permanecendo um processo sólido no desenvolvimento de novos produtos.

“O mercado brasileiro de equipamentos de construção está em constante evolução e precisamos estar preparados para atender nossos clientes. Além disso, trabalhamos com uma expectativa de aumento da demanda por nossos produtos até 2030”, informa o presidente da unidade fabril no Brasil, Jeferson Biaggi. Ele destaca também a possibilidade de ampliação para atender à América Latina e expansão de novos mercados, como a África, reforçando a liderança da empresa em inovação e no setor de construção.

Dentre os modelos que farão parte da ampliação em Suzano, estão a carregadeira de porte médio WA380-6, que acaba de ser nacionalizada, dois novos modelos de harvester florestal desenvolvidas especialmente para o mercado brasileiro e a escavadeira de grande porte PC500LC-10M0, que também será nacionalizada. A instalação de Suzano também participará do desenvolvimento e produção de carregadeiras compactas e pequenas para o mercado brasileiro em 2025 e 2026. Por isso, o objetivo é que parte da estrutura esteja operacional antes de 2026.

WA380-6 e PC500LC-10M0 nacionalizadas

Modelo popular de carregadeira de rodas, a WA380-6 já começou a ser produzida em Suzano este ano. A decisão de fabricá-la no País é uma resposta direta à crescente demanda por carregadeiras de rodas deste porte no setor de construção, além de outros segmentos como mineração, locação, indústria, agricultura e florestal. “A WA380-6, que já conquistou significativa aceitação no mercado brasileiro como modelo importado, passou a ser produzida localmente, trazendo diversos benefícios para os clientes, como acesso ao financiamento via Finame, benefício de redução de impostos, além de maior disponibilidade do equipamento e acessórios.

Esta iniciativa estratégica não apenas reforça o compromisso da Komatsu com o mercado brasileiro, mas também destaca a importância do País nas operações globais da empresa, posicionando-o como um centro de produção crucial para toda a América Latina. Estamos muito contentes em iniciarmos a produção local desse equipamento, que trará ao mercado também os benefícios de melhor disponibilidade de produto, assim como acessórios originais de fábrica”, destaca Biaggi.

A Komatsu prevê um crescimento positivo nos setores que utilizam a WA380-6, particularmente em projetos de infraestrutura dentro do programa PAC. Este aumento nas obras elevará o consumo de insumos como areia, cimento e brita, setores onde a WA380-6 é amplamente utilizada. “A iniciativa de nacionalização posiciona a Komatsu para melhor atender a estes mercados em expansão com equipamentos de alta qualidade produzidos localmente”, reforça o presidente da unidade fabril.

Outro modelo que a Komatsu anuncia a nacionalização é a escavadeira de grande porte PC500LC-10M0. Comercializada no Brasil desde 2019, ela ganhou cada vez mais espaço na classe de 50 toneladas, por sua alta eficiência e baixo consumo de combustível, atendendo à demanda do mercado, que vem crescendo anualmente, principalmente nos setores de agregados e mineração.

Comparada ao modelo anterior, a PC500LC – 10M0 apresenta produtividade (ton/hora) com até 15% superior, 11% menos consumo (litros/hora), podendo atingir até 21% mais eficiência (ton/litros). Esses resultados são possíveis de atingir devido ao maior volume da caçamba, maior sincronia entre motor diesel e bomba hidráulica, possibilitando maior fluxo hidráulico com menor rpm, 5 diferentes modos de operação para seleção do operador de acordo com a necessidade do trabalho, aumento da força de escavação na caçamba e aumento da força no braço. Na prática, o somatório dessas melhorias resulta em ciclos de trabalho mais rápidos. Isso acaba contribuindo para maior movimentação de material por ciclo, apresentando, portanto, maior produtividade.

Crescimento no Brasil

Para dar suporte ao crescimento da capacidade de desenvolvimento e do parque fabril, a Komatsu está investindo também na contratação de mão de obra no Brasil, como engenheiros de desenvolvimento de produtos, cuja quantidade irá quase dobrar em 2025. “Esse reforço permitirá o desenvolvimento de novos modelos e a adaptação às demandas da América Latina”, ressalta Biaggi.

Em 2022, a Komatsu já havia alocado mais de R$ 100 milhões na unidade, com novo prédio administrativo e investimentos na modernização dos processos produtivos, que incluíram novos robôs de solda, equipamentos de usinagem HMC (Horizontal Machining Center), máquina laser para processos de corte, pontes rolantes e desmoldador de peças para a área de Fundição. “Esses aportes trazem mais qualidade para nossos produtos e um ambiente de trabalho cada vez mais seguro para nossos colaboradores”, reforça Biaggi.

História e foco em qualidade

A primeira fábrica fora do Japão foi inaugurada no Brasil, em 1975, em Suzano (SP), onde permanece até hoje, como parte da estratégia de expansão global da Komatsu. Com um complexo industrial completo, a unidade fabril da Komatsu no País possui fundição própria e processos de corte, dobra, usinagem, caldeiraria, montagem, inspeção final e expedição.

Por meio de uma rede sólida de distribuidores com presença em todo o território nacional, a Komatsu é focada em atender os clientes entregando alto padrão de excelência e dispõe de oficinas equipadas, centros de distribuição de peças de reposição, assistência técnica dedicada e corpo de vendas atento em suprir as necessidades dos clientes e tornar o negócio de quem utiliza seus equipamentos mais rentável e confiável.