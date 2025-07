KitKat® lança edição limitada com sabor de churros no Brasil

A Nestlé anuncia a chegada de uma nova edição limitada da linha KitKat® ao mercado brasileiro: KitKat® Churros. A novidade traz o tradicional wafer com toques de canela e aroma de doce de leite, em uma combinação que remete a uma das sobremesas mais queridas do país. A inspiração vem dos churros vendidos em carrinhos de rua, ícone nacional, especialmente em feiras, praias e parques.

O lançamento reflete uma estratégia que vem sendo adotada pela marca nos últimos anos: criar sabores que conversem diretamente com o paladar e as emoções do consumidor brasileiro. A escolha por churros como sabor inédito se baseia em dados do estudo Snacking Consumption Habits – Brazil 2024, da consultoria Mintel, que mapeou os comportamentos do público em relação ao consumo de snacks. Segundo o relatório, 51% dos brasileiros demonstram interesse por snacks com sabores inspirados em comidas populares no país, e 39% valorizam sabores com apelo nostálgico

“Trazer o sabor de churros — tão presente na memória afetiva das pessoas — é uma forma de fortalecer essa conexão emocional de maneira original. Com novidades surpreendentes e combinações inusitadas, KITKAT® reafirma seu posicionamento como uma marca inovadora, que transforma a pausa em um momento leve e divertido.”, afirma Gabriela Varela, gerente de marketing de consumo de KitKat®.

KitKat® Churros faz parte do movimento da marca de investir em edições especiais que celebrem elementos culturais, sabores e hábitos locais. No Brasil, KitKat® já explorou mais de dez sabores diferentes, incluindo combinações inspiradas em sobremesas, ingredientes tropicais e até parcerias com outras marcas.

A edição KitKat® Churros será vendida por tempo limitado, com distribuição nacional nas principais redes varejistas a partir de agosto.