Kharina Nogueira: A Colunista que Conquistou o Coração do Centro-Oeste

Nascida em Belo Horizonte, Kharina Nogueira, uma destacada colunista no Centro-Oeste, revela sua jornada de moldar o panorama jornalístico com sua paixão pela comunicação desde cedo. Começando sua carreira na mídia local em Cuiabá, Kharina capturou a atenção de seu público com sua habilidade em redação e marketing, se destacando por suas influentes colunas na Folha do Estado.

Aos 11 anos, Kharina mudou-se para Cuiabá, Mato Grosso, cidade que adotou como sua e onde foi calorosamente acolhida. Desde cedo, demonstrou um amor profundo pela língua portuguesa, “Desde pequena, fui incentivada a me dedicar à gramática e redação. A vitória num concurso de redação aos 9 anos foi apenas o começo”, reflete a jornalista sobre o dom natural pela comunicação que a acompanha desde sua adolescência até a consolidação de sua carreira como colunista.

Trabalhando inicialmente com sua mãe em uma boutique, Kharina ampliou sua rede de contatos e desenvolveu habilidades comunicativas que mais tarde seriam fundamentais em sua jornada jornalística. Em 2001, ela estreou sua coluna na “Folha do Estado”, marcando o início de uma trajetória influente no jornalismo do Centro-Oeste.

Kharina se tornou uma grande voz no jornalismo social e empreendedor, usando sua coluna para abordar eventos e personalidades que moldam o cenário econômico e cultural de Mato Grosso. O casamento da filha do Barão do Agro, Rayssa Maggi Scheffer, é um exemplo de suas matérias que ganharam notoriedade nacional e internacional. “Minha experiência no varejo e o incentivo constante do meu pai foram cruciais. Ele sempre dizia que a comunicação seria o meu grande diferencial”, conta a jornalista.

Apesar dos desafios enfrentados, como o plágio de seu trabalho, a colunista conta que continua a inovar e a liderar na mídia social, onde seu conteúdo é amplamente compartilhado e discutido, gerando um engajamento significativo. “É desanimador ver seu trabalho sendo copiado. Plágio não é apenas antiético, é ilegal”, desabafa ela criticando a superficialidade nas interações modernas, enquanto vê na profundidade e autenticidade a chave para o sucesso duradouro.

Inspirada por ícones da televisão brasileira como Chacrinha, Silvio Santos e Glória Maria, a colunista procura combinar entretenimento com informação relevante, criando um jornalismo que atrai e retém uma audiência diversificada. “As novas gerações precisam entender a importância de construir relações profundas e carreiras sólidas”, afirma Kharina.

Com planos de equilibrar melhor sua vida pessoal e profissional nos próximos anos, Kharina revela estar comprometida com seus leitores e com a evolução de seu trabalho. Além de continuar aprimorando sua coluna, a jornalista dedicará parte de seu tempo ao projeto eleitoral municipal. “Ideias não faltam, e a medida do possível, serão incorporadas”, promete Nogueira.