Junto e Misturado #6 BAILÃO: Em clima de festa, Mousik lança novo single com participação de DJ Zullu

Se tem algo que está na essência do brasileiro, é festejar! Os “bailões”, grandes festas de baile funk, são tradicionais nos mais animados pontos do Brasil e permeados por muita música, dança e curtição. É neste clima cheio de ousadia e diversão que chega a sexta edição do ‘’Junto e Misturado’’, projeto autoral da Mousik – nova agência musical do Brasil que engloba gravadora, editora, gestão de carreiras e marketing – que une todos os artistas do próprio casting para compor em conjunto.



Agora, ‘’Junto e Misturado #6: Bailão’’ conta com Jall, Stefan Baby, DJ Will 22, DJ 2F, Gabily e, pela primeira vez, tem um artista convidado para participar do projeto, que será o DJ Zullu. A música estreia em todas as plataformas digitais nesta quarta-feira, 14 de setembro, com clipe disponível às 18h no canal do YouTube da agência.

O novo trabalho da Mousik é iniciado com a voz de Gabily em um verso repleto de sensualidade e o audiovisual vem recheado de cores e conta com um clássico paredão de funk. Produzida por Stefan Baby, a música traz nomes conhecidos e imortalizados do mundo do funk: DJ 2F é o produtor de sucessos nacionais gigantescos, como “Gaiola É O Troco” e “Baile Da Colômbia’’; Gabily é uma artista revelação da nova leva de cantoras do funk-pop brasileiro e dominou as paradas com “Bilhete Premiado”; DJ Will 22 é o nome por trás de inúmeros sucessos da cena carioca, como o EP “Back To Be” de Ludmilla; e Jall é a voz do hit “Chá de Sumiço”, que vem escalando a parada viral do Spotify e se tornando uma febre no TikTok, com mais de 70 milhões de reproduções na rede social.



DJ Zullu comentou sobre as expectativas para o lançamento desta parceria: “Já tinha uma intimidade com a galera do Junto e Misturado. Estou sempre no estúdio da Mousik colaborando com o pessoal e fiquei super animado com o convite. Essa música vai ser estouro”.