Juliana Gomes: saiba quem é a influenciadora digital emergente da pandemia que ficou milionária em menos de dois anos

Mentora de afiliados, Ju Gomes saltou de salário de 950 para 15 mil e hoje acumula mais de 20 mil alunas

A carioca Juliana Gomes é uma daquelas brasileiras que tem uma história de superação digna de um filme, mas a história está apenas começando. Quando tinha apenas 13 anos, teve que começar sua jornada no mercado de trabalho como representante da Avon e como estagiária em uma rede de fastfood, para ajudar a mãe no orçamento de casa. Aos 17 anos, teve seu primeiro registro na carteira de trabalho nessa mesma rede de fastfood, local em que o trabalho durou até os 20 anos, quando migrou para o telemarketing, ramo que atuou até os 27 anos.

Juliana Gomes é mentora de pessoas que querem aprender a viver de negócios digitais



Como a carga horária era de seis horas, Juliana conseguia manter dois empregos paralelos, ou trabalhava aos finais de semana para garantir mais uma renda extra. Além disso, ajudava a cuidar dos dois irmãos para que a mãe pudesse trabalhar fora de casa como faxineira, emprego que manteve durante anos e que garantiu o sustento da família.

Ju Gomes: quem é a mulher por trás da influenciadora de sucesso



Responsável, Juliana sempre trabalhou como CLT(carteira assinada) durante os sete anos que atuou em dois empregos: como auxiliar de enfermagem e animadora de festas. O problema era que mesmo com dois empregos, a renda ainda era baixa, e mesmo trabalhando muito, nunca ganhava mais que dois mil reais. Quando a pandemia chegou, os negócios pioraram, porque os eventos acabaram e ela ficou sem um dos trabalhos, para complicar ainda mais, devido ao lockdown, sua mãe também perdeu sua fonte de renda que vinha das faxinas, por este motivo, teve que viver com a ajuda de cestas básicas doadas pela igreja.



Desesperada, Juliana começou a procurar uma saída, foi quando percebeu que algumas pessoas trabalhavam na internet mesmo com poucos seguidores e sem precisar se expor, e ainda assim, conseguiam ganham dinheiro em casa, foi então que decidiu testar. Na época, ela acumulava 1900 seguidores no Instagram e começou com um pouco de receio. Entretanto, quando viu a situação da mãe ter que pedir ajuda a igreja, se deparou com inúmeras dificuldades no trabalho e a insegurança de saber se ia continuar empregada ou não, a necessidade falou mais alto, ela se sentiu obrigada a fazer alguma coisa e acabou insistindo naquela alternativa.

Ju Gomes: a influenciadora digital emergente da pandemia que acumula mais de 20 mil alunas



Em junho de 2021, Juliana deu os primeiros passos na internet. A segurança vinha de fatores como: estar em casa com o seu aparelho celular, seu Instagram, com internet e divulgando produtos de terceiros. Na época, Juliana recebeu um treinamento, e assim, a aposta foi certeira. No primeiro mês, com duas horas de trabalho por dia, ela conseguiu faturar mais que em um mês de salário trabalhando como auxiliar de enfermagem, seu salário era R$950,00 e seu ganho com a internet foi de R$1.200,00. O segundo mês foi muito mais animador, o faturamento saltou para 15 mil reais.



De acordo com Juliana, aquele faturamento já simbolizava o auge, pois ela nunca tinha visto tanto dinheiro em sua conta em toda a sua vida. “Eu fiquei extremamente feliz, eu teria que trabalhar um ano e quatro meses para ganhar o que eu estava ganhando de casa, me dedicando poucas horas no dia, apenas usando o meu celular”, compartilha Juliana. No começo, o trabalho era apenas uma atuação em suas horas vagas, mas, os ganhos foram tão significativos que se tornaram a renda principal. Desde o começo de seu trabalho na internet, Juliana já faturou mais de dois milhões de reais. “Eu teria que trabalhar por mais de 50 anos da minha vida para ter que conseguir esse valor, se eu continuasse trabalhando para outra pessoa”, conta a influenciadora.

Para trabalhar com a internet, Juliana se viu diante de inúmeros desafios: teve que criar um novo Instagram, ou seja, começou o trabalho literalmente do zero, sem seguidores, sem apoio, morando em comunidade e com diversas limitações como falta de dinheiro para investir em profissionalizar seu negócio. Aos poucos, seu trabalho foi se transformando.

Atualmente, Ju Gomes atua como afiliada, divulga diversos produtos e consegue fazer seu próprio horário. Os ganhos são muito superiores e crescentes. Segundo ela, é um mercado em forte expansão e que consegue absorver muitas pessoas. “Eu não conheço ninguém que tenha começado na internet, que não tenha desistido e que tenha dado errado. O mau de algumas pessoas não é o fracasso, é a desistência. Eu tenho mais de 20 mil alunas mudando de vida, e assim como eu, vieram de comunidade, não tinham condições nenhuma e deram certo, hoje trabalham apenas na internet também”, explica.

“Essa área começou nos Estados Unidos e está bem avançada já. No Brasil é como se fosse um bebê que ainda está começando a andar e a falar. O negócio explodiu na pandemia e está se desenvolvendo, muitas pessoas estão começando e aprendendo a trabalhar na internet também. Mas, ainda tem muitas pessoas que deixam de viver o extraordinário porque tem medo de deixar o emprego de carteira assinada. O medo é o maior obstáculo das pessoas hoje”, afirma Ju Gomes.



Entretanto, o caminho está aberto, segundo Ju, é possível se tornar sua aluna e começar a experimentar uma nova vida e novos ganhos. “Para se tornar minha aluna é preciso ter força de vontade, porque é um trabalho como outro qualquer, e trabalho dá trabalho. Tem gente que acha que o dinheiro vai cair do céu, e não é bem assim, eu sou bem sincera, porque eu gosto que as pessoas comecem sabendo o terreno que elas estão pisando. É incrível, é maravilhoso, hoje eu ganho por mês o que um médico formado precisa trabalhar quatro meses para ganhar, é surreal. Eu tenho alunas fazendo salários incríveis também. Mas elas trabalham e consideram a internet como um negócio”, reforça a empresária.



Segundo Ju, o que difere as pessoas que conquistaram daquelas que não conquistaram realmente é a dedicação, porque trabalhar de casa garante um conforto, mas, exige esforço. “Eu estou em casa, com o meu celular, com acesso à internet, então, eu estou trabalhando, eu não estou o dia todo de braços cruzados esperando o dinheiro cair do céu. E além de ter força de vontade, é preciso ter o conhecimento adequado para realmente conseguir usar o seu celular para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro e ter uma fonte de renda. Não é preciso deixar o emprego de carteira assinada, pode fazer dupla jornada ou conciliar com qualquer outra atividade, entretanto, se tiver uma ou duas horas por dia para se dedicar, naquele momento é preciso realmente focar, estudar o que eu ensino, assistir a aula, seguir o passo a passo, porque é bem didático, eu mostro como é feito da tela do meu computador, basta replicar”, detalha.



“Quando surge uma nova oportunidade, a gente fica com medo, porque tudo o que é novo, dá medo mesmo, então, meu conselho é: não faça para ver se vai dar certo, faça até dar certo”, finaliza Ju Gomes.

