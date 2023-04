José Sarney celebra aniversário de 93 anos ao lado de familiares, amigos e políticos em Brasília

A festa do ex-presidente do Brasil reuniu familiares, amigos e a nata da política brasileira.

Na última segunda-feira (24), o ex-presidente do Brasil, José Sarney, comemorou seu aniversário de 93 anos. O evento que teve início às 19h, reuniu familiares, amigos e a nata da política brasileira, com destaque para a bancada maranhense, aconteceu na belíssima residência do político em Brasília, no Distrito Federal.

Gerson Camarotti, comentarista político da GloboNews, Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Paulinha Lobão e Daniela Feio, advogada. Créditos: Divulgação

Profissionais da comunicação, como a jornalista, Paulinha Lobão também marcaram presença na festa. A apresentadora é uma das figuras televisivas mais populares do estado do Maranhão. Em janeiro de 2023, a comunicadora deixou a TV Difusora, afiliada do SBT, após 22 anos de casa e assinou contrato com TV Mirante, afiliada da Rede Globo. Conhecida como a “Hebe do Maranhão”, a apresentadora é dona de um carisma inconfundível.

Tati Lobão, José Sarney e Jarbson. Créditos: Divulgação Gleisi Hoffmann, Roseana, Paulinha Lobão, Daniela e José Sarney. Créditos: Divulgação Lobão Filho, Paulinha Lobão, Lu Alckmin, segunda-dama do Brasil e o presidente em exercício Geraldo Alckmin. Créditos: Divulgação Lobão Filho, ex-senador pelo Maranhão, José Sarney e Paulinha Lobão, apresentadora da TV Mirante. Créditos: Divulgação

Para embalar o evento, foi tocada Música Popular Brasileira, MPB. Já para deixar todos os convidados satisfeitos foi oferecido um sofisticado coquetel. A elegante festa ainda contou com a presença de importante nomes da atual política brasileira, como o presidente em exercício Geraldo Alckmin, o ex-presidente Michel Temer, o ministro do STF Alexandre de Moraes, o chefe da PGR, Augusto Aras, o presidente do TCU, Bruno Dantas, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha e a presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann.