Jornalista João Costa participa de masterclass ministrada pelo Dr. Victor Lugli na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo

No dia 24 de junho, o jornalista, assessor de imprensa, relações públicas, editor-chefe da An Connect e comunicador João Costa esteve presente na masterclass “O Preparo, a Eficiência e o Triunfo: Habilidades Avançadas de Influência para a Aplicação em Negócios”. O encontro foi conduzido pelo neurocientista, professor e pesquisador Dr. Victor Lugli, e ocorreu no Salão Nobre da Fundação Getúlio Vargas – Escola de Administração de Empresas de São Paulo (FGV EAESP).

Lorenzo Barbati (diretor executivo GVAngels), Dr. Victor Ligli, Raisa Francescato (especialista em inteligência artificial e fundadora da Humain Kind)

A imersão teve como foco o desenvolvimento de competências estratégicas de influência, aplicadas a contextos corporativos, negociações de alto nível e relações interpessoais de impacto. A presença de João Costa reforça seu constante compromisso com o aprimoramento técnico e intelectual na área da comunicação, influência estratégica e relacionamento institucional.

O evento foi promovido pelo GVAngels e organizado pelo diretor executivo Lorenzo Barbati, reunindo um público qualificado formado por empreendedores, executivos, profissionais de diversas áreas e estudantes. Entre os presentes estavam nomes como Jaqueline Ishiyama, Gerente de TI, Raisa Francescato, especialista em inteligência artificial e fundadora da Humain Kind entre outras personalidades de expressão.

Dr. Victor Lugli e João Costa

Durante a apresentação, Dr. Lugli — sócio-diretor do Lugli Group e autoridade internacional em Neurociências Cognitivas aplicadas à Economia Comportamental — abordou conceitos avançados sobre influência, construção de credibilidade, geração de valor e maximização de resultados no ambiente corporativo. Destaque para os fundamentos da Prática NeuroIndutiva®, metodologia desenvolvida por ele, que propõe um novo paradigma para a influência estratégica nas organizações.

Segundo João Costa, o evento proporcionou uma verdadeira imersão no conhecimento sobre o cérebro humano e suas aplicações práticas no mundo dos negócios.

“Dr. Victor Lugli faz a diferença ao levar conhecimento, experiências e uma abordagem didática e fluida, que permite que todos saiam da palestra ainda mais estimulados a aprender mais e mais”, afirmou João.