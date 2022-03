João Guilherme Chaseliov comemora trabalho na nova superprodução da  TV Record: “Fiquei muito feliz”

O ator, que esteve em ‘Gênesis’ (Record) e ‘Filhas de Eva’ (Globoplay) passou por uma transformação no visual para dar vida ao personagem

João Guilherme Chaseliov está de volta às telinhas. O ator vive Samuel criança em “Reis”, nova superprodução da Record TV e que estreia no dia 22 de março. Este é o segundo trabalho do jovem de apenas 12 anos na emissora, que na novela “Gênesis” interpretou José criança, além de ter participado de “Filhas de Eva”, da Globoplay.

“Fiquei muito feliz quando fui convidado para ‘Reis’. A Record virou minha segunda casa durante meses. Aprendi muito e fiz amizades que vou levar para a vida toda. Tenho certeza de que todos vão se surpreender e se emocionar com a série ”, conta João, que fala um pouco sobre o personagem:

“Samuel é um menino de coração muito bom. Ele foi entregue pelos pais por causa de uma promessa e foi morar com Sr. Eli (José Rubens Chachá) em Siló. Ele vive para servir a Deus. Garanto que as pessoas vão ver muitas cenas lindas.”

Para dar vida a Samuel criança na trama bíblica, o ator teve que passar por uma mudança radical no visual e adotou madeixas longas por cinco meses: “Foram quase 10 horas para colocar o megahair, fora as manutenções. A minha sorte é que estive nas mãos da melhor profissional do mundo, Nelma Véo. Sem falar que fiz o maior sucesso. (risos)” João conta também que o período de estudo para o personagem foi essencial para o resultado do trabalho:

“Participar da minha segunda novela de época me trouxe muito aprendizado. Antes das gravações tivemos uma palestra incrível para entender melhor sobre a época. A Rosana (Garcia), minha preparadora, também foi de extrema importância pra construção do meu personagem. Nosso contato era praticamente diário. Além de excelente profissional, temos um carinho muito grande um pelo outro.”

Nos bastidores de “Reis” João Guilherme teve mais um motivo para comemorar: o reencontro com Giselle Tigre. Os dois viveram mãe e filho na sétima fase da novela “Gênesis”. Ele falou sobre a importância da atriz em sua carreira: “Com Gi foi amor à primeira vista. Ela me recebeu com muito carinho em ‘Gênesis’. Tivemos cenas fortes e emocionantes e ela sempre me deixava muito à vontade. Fiquei muito feliz quando soube que estaríamos novamente na mesma novela. Em ‘Reis’ ela será Ada, nome da minha tia que era atriz e sempre foi uma inspiração para mim. Viramos amigos e tenho uma enorme admiração por ela. Estaremos pra sempre conectados.”