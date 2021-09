Quem é João Gomes, o cantor dos maiores hits atuais

Jovem de 19 anos lança um hit atrás do outro e encanta multidões

De Serrita (PE), o cantor João Gomes já é considerado um dos maiores nomes do Piseiro, que é uma vertente do Forró, com apenas dezenove anos. Com sua voz forte, o jovem tem encantado anônimos e famosos com seu talento. O segredo do cantor não está apenas no talento não! Está no carisma, seja cantando ou nas redes sociais, e no amor que ele tem pela música de vaquejada.

Começou a cantar aos sete anos no coral da igreja, por incentivo de seus pais, e aí o amor pela música nasceu em seu coração. Conforme foi crescendo, começou a usa-la como uma forma de expressar seus sentimentos e com isso, encontra pessoas que se identificam com as letras de suas composições, e tem como inspirações Belchior e Cartola.

Seu sucesso começou após o cantor postar vídeos cantando nos intervalos das aulas da IFP (Instituto Federal de Pernambuco), onde cursa técnico em agropecuária, e começar a atrair os olhares e ouvidos curiosos por ouvir mais daquele jovem com voz grave. Até que, em junho deste ano, “Meu Pedaço de Pecado”, viralizou nas redes sociais. Aí foi só sucesso! Para se ter uma ideia, hoje, após três meses, ele soma mais de 102 milhões de seguidores entre Instagram, Spotify, TikTok e Youtube, no último, são mais de 624 milhões de visualizações em seus clipes. E, claro, agenda lotada de shows até agosto do próximo ano.

Recentemente, lançou a música “Ela não vai voltar”, que já está entre as músicas mais tocadas do Spotify e com mais de 5,7 milhões de views no Youtube. Sem dúvida alguma, João Gomes é um dos maiores nomes do ritmo piseiro e, com certeza, levará o ritmo até outros países.