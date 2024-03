João Branco, ex-VP do Méqui vai participar de evento promovido pelo Grupo Ric em Curitiba

“Repense” propõe repensar o mercado de mídia e marketing. Record e Jovem Pan trazem as estratégias nacionais para 2024

O escritor João Branco tem um compromisso em Curitiba no dia 19 de março: a missão de sacudir o mercado regional de comunicação. João Branco é reconhecido como o mais influente profissional de marketing e um dos principais executivos do Brasil. Autor do best-seller “Desmarketize-se”, Branco será um dos principais nomes do “Repense”, encontro organizado pelo Grupo Ric que vai reunir 300 convidados na Ópera de Arame, escolhidos entre as principais mentes locais da publicidade e do marketing. O Repense também será transmitido em tempo real pelo canal do Grupo Ric no YouTube.

O Repense é direcionado a profissionais de publicidade e marketing, anunciantes e parceiros, que são tomadores de decisão de marketing e mídia, influentes no mercado publicitário de Curitiba, região metropolitana e Ponta Grossa. “Será uma experiência de grande impacto. Queremos iniciar um movimento que coloque em xeque os padrões e as rotinas, as verdades cristalizadas, e provoque mudanças significativas na tomada de decisão dos investimentos regionais. Vamos repensar para revolucionar”, convida Leonardo Petrelli, presidente do Grupo Ric, hoje o maior grupo de multimídia do Paraná.

Repensar é justamente o que vem defendendo o professor, autor e apresentador João Branco. Ex-VP de marketing do McDonald’s, ele irá explorar o tema “Desmarketize-se! O novo marketing que foge dos estereótipos tradicionais”. Reconhecido pela Forbes como um dos dez melhores profissionais de marketing do país, João Branco se destaca como um líder visionário. Marketing e propósito são os temas preferidos do João, que resume seu pensamento em uma frase: “O resultado sempre vem quando o cliente ama muito tudo isso”.

Estratégias nacionais

O conteúdo abordado será diversificado, começando com as palestras sobre a programação de 2024 da Record e da Jovem Pan. O Grupo Ric é o maior afiliado das duas redes, com quatro emissoras da RICtv Record e oito rádios Jovem Pan, quatro Pan FM e quatro Pan News.

Estarão no Repense o diretor comercial Claudio Barres e o diretor de negócios multiplataforma do R7, Wagner Torreti. “Trabalhamos intensamente com as agências e os anunciantes para que as nossas campanhas unam sinergias, sejam cada vez mais personalizadas e tragam sempre os melhores resultados. Queremos ser vistos como o grupo de comunicação com a melhor solução de negócio e mídia do mercado publicitário regional”, diz Claudio Barres.

Também teremos O Grupo Jovem Pan, com apresentações do diretor de conteúdo Carlos Aros, e da diretora comercial do Grupo Jovem Pan, Marcela Marchi, sobre as novidades da programação e os projetos especiais do ano.

Jornalismo

O Grupo Ric apresentará suas novidades, incluindo as projeções para a RICtv Record, com destaque para a chegada do novo apresentador do programa Balanço Geral, Matheus Furlan, nome de trajetória nacional trazido para aprofundar o jornalismo de resultados e reforçar o casting de apresentadores-influencers, formado entre outros pelos jornalistas da plataforma Ric Notícias – que inclui os programas Ric Notícias Dia, Ric Notícias Live e Ric Notícias Noite.

Os diretores da Ric vão abordar as novas estratégias de branded content, voltada para marcas que buscam novas formas de se comunicar. Este formato tem cases de sucesso com grandes empresas como Engie, Estre, Sebrae e Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), entre outras.

“O Grupo Ric tem hoje um poderoso inventário de audiências e plataformas que mostram a força do crossmedia para otimizar os investimentos dos clientes e entregar os melhores resultados do mercado”, diz Marcelo Requena, diretor corporativo de Mercado e Soluções Integradas.

Os convidados do Repense vão conhecer as novidades da programação de entretenimento, entre elas o calendário de reality show 2024 – formato em que o Grupo Ric lidera no Paraná. Também serão os primeiros a receber informações sobre dois lançamentos muito aguardados: um novo programa dedicado ao turismo e o documentário RIOS, com foco no meio ambiente e nas bacias hidrográficas do Paraná.

Outra novidade para impactar o mercado é o lançamento da plataforma Ric Business, especializada na geração de notícias e pautas relacionadas ao mundo empresarial de Curitiba. Ela vai preencher uma lacuna importante na área de eventos e jornalismo econômico, com a vocação de promover o ambiente de negócios e ajudar a gerar negócios. Também serão conhecidos os novos investimentos na plataforma Ric Rural Hub, especializada em agronegócio, com vários programas e produtos que vêm alavancando a comunicação do setor de maior faturamento da economia paranaense.

Serviço

Repense – Grupo Ric – Seu cérebro pode mudar de forma?

Convidado especial JOÃO BRANCO – Desmarketize-se!

Quando: 19 de março, às 17h30

Local: Ópera de Arame