João Augusto, filho de Gugu, afirma que está morando com namorada nos Estados Unidos

Triste, o jovem revelou que o pai não conheceu a namorada

Em um bate-papo descontraído com Geraldo Luís, João Augusto Liberato falou um pouco sobre a vida após a morte do pai, Gugu Liberato, e ainda contou sobre as campanhas Gugu Vive e #50Vidas. Na conversa, o jovem, de 20 anos, revelou que está morando nos Estados Unidos com a namorada.

João participou de uma live no Instagram de Geraldo Luís



Durante a conversa, Geraldo alertou João em diversos momentos que o jovem seria muito paparicado quando retornasse ao Brasil. O apresentador disse que percebeu um olhar de apaixonado no filho de Gugu e questionou se Augusto Liberato está namorando.





Nas redes sociais, os pombinhos adoram postar fotos fofas juntos



“Estou namorando há 1 ano e 4 meses, mas não tive a oportunidade de mostrar a minha namorada ao meu pai. Já estamos morando juntos há um ano”, revelou João. Geraldo se mostrou chocado com a informação e se questionou sobre o que o pai do jovem acharia dele estar morando com alguém tão cedo. “Estamos em 2021”, respondeu o filho do Gugu.



“Nós nos conhecemos e foi amor à primeira vista. Ela me faz bastante companhia. Estou nos Estados Unidos, no meu apartamento e é bom ter a companhia dela aqui comigo”, esclareceu o jovem. O apresentador alertou João sobre a importância do uso da camisinha e disse que é necessário ter alguém que a pessoa goste de ter do lado para conversar.

Casal está junto há 1 anos e 4 meses

Gugu Vive e #50Vidas

Gugu Liberato morreu em 2019, mas mesmo em morte representou vida. A família dele disse que o apresentador era doador de órgãos e mais de 50 pessoas foram salvas através dessa atitude.



Agora, a família Liberato está fazendo a campanha Gugu Vive no intuito de influenciar as pessoas a serem doadoras de órgãos. Eles pediram para que as pessoas postem fotos nas redes sociais com a hashtag #50Vidas escrito na palma das mãos, no intuito de mostrar a importância da doação.