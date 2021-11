Jesus Luz revela que sofre de déficit de atenção (TDAH) e precisa fazer terapia

O modelo contou que tem algumas crises por conta do transtorno

Jesus Luz é a nova estrela de capa da revista VAM Magazine. Em uma entrevista sincera à psicanalista Andrea Ladislau e a Antonnio Italiano, editor-chefe e CEO do veículo de comunicação, o modelo revelou que sofre de TDAH, que é um transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Ele contou detalhes do tratamento e como lida com isso no trabalho.

O modelo mundialmente famoso, que acumula a carreira de DJ, ator e dançarino de Madonna no currículo, contou que sofre com o transtorno caracterizado pelos sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade.



O modelo está estrelando a capa da revista (Imagem: Vinny Nunes)

“Tenho TDAH diagnosticado, e tento usar isso ao meu favor, esse lado criativo, mente viajante. Antigamente via isso como um problema, hoje em dia já vejo isso como grande ferramenta de trabalho, para lidar com as pessoas. É o meu jeito, meu modo de viver a vida, e lógico que cuido de mim praticando esportes, cuidando da minha alimentação, e tenho crises, mas busco ferramentas que funcionam comigo para mudar a energia e tentar me acalmar um pouco”, explicou Jesus.

O DJ abriu o coração sobre fatos da vida particular, carreira e inclusive da saúde mental

Para lidar com as crises, o modelo disse que a terapia é essencial. Ele também contou um pouco sobre a rotina com o transtorno. “Não tenho um padrão, mas de uma a duas vezes na semana converso com meu terapeuta, e se tiver com alguma questão, ele me retorna na hora. Hoje, não vivo sem, levo a sério a saúde mental, pois além da vida, trabalho com a noite, com muitas viagens, e isso mexe com nosso organismo, é essencial esse cuidado”.