Jessie J fará show exclusivo no Espaço Unimed em São Paulo no dia 30 de abril

Jessie J fará um show exclusivo no Espaço Unimed, em São Paulo, no dia 30 de abril. Única apresentação na véspera de feriado terá a presença especial de Lauren Jauregui.

Jessie J tem mais de 1,5 bilhão de streams



Vencedora do BRIT Awards e indicada ao GRAMMY®️, Jessie J tem mais de 1,5 bilhão de streams, diversas certificações de ouro e platina e 23 milhões de discos vendidos até o momento, Jessie J tem no Brasil uma de suas maiores bases de fãs do mundo. De shows históricos em edições do Rock in Rio a apresentações esgotadas em São Paulo, a cantora traz sua nova turnê ao Brasil.

Cantora traz sua nova turnê ao Brasil

Créditos: instagram



O Espaço Unimed se consagra como o maior espaço para shows, eventos sociais, corporativos e feiras de São Paulo, com capacidade para até 8 mil pessoas. O palco foi desenvolvido para proporcionar melhor visibilidade em todos os ângulos, o que possibilita aos clientes muito mais conforto para pequenos e grandes espetáculos.



O show de Jessie J com abertura de Lauren Jauregui acontece às 20h30 com classificação etária de 10 a 15 anos acompanhado dos responsáveis legais e a partir de 16 desacompanhado.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Renault (Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 411, Bela Vista) ou online através do www.ticketsforfun.com.br.