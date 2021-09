Empresário que leva diversos artistas para o Sul do país inova na pandemia

Janeta Show trabalha sempre com artistas à nível nacional e agora está investindo no mundo dos carros e passeios de luxo

Com mais de 70 mil seguidores nas redes sociais e 30 anos no mercado de eventos, Janeta Show é um destaque como empresário artístico no Brasil. Ele é o responsável por levar os maiores shows e artistas mais renomados do cenário nacional para o Sul do país. A expectativa para o retorno dos eventos é grande, mas pensando “fora da caixinha” como sempre fez, o empreendedor inovou com um novo negócio relacionado ao mundo do entretenimento.

O empresário trabalha com vários artistas renomados, como Os Barões da Pisadinha, Marília Mendonça e Felipe Araújo



A trajetória de sucesso de Janeta começou cedo, quando ele ainda fazia eventos particulares. O empresário foi crescendo ao mostrar o trabalho de excelência até começar a trabalhar com artistas globais, levando-os para fazer presenças vips em diversas festas. Depois disso, foi um pulo para os grandes shows. Ele é responsável por levar artistas, como Marília Mendonça, para o Sul e também trabalhou com alguns cantores no exterior, ajudando, por exemplo, a levar Felipe Araújo para uma turnê na Europa.

Janeta foi responsável por vários shows de Cristiano Araújo (em memória)



“Foi lindo, nós começamos a trabalhar com grandes shows nacionais e fui subindo cada degrau, construindo uma credibilidade. Eu costumo dizer sempre que se você começar algum projeto precisa realmente gostar do que faz, ter foco e buscar ser sempre o melhor”, contou o empresário. E ele realmente buscou sempre melhorar, não é à toa que Janeta não parou nem durante a pandemia.



O empreendedor tinha alguns carros de luxo que deixava à disposição dos artistas na cidade que ele marcava shows. Por conta da paralisação dos eventos para evitar o contágio da Covid-19, Janeta decidiu colocar esses veículos para locação. “Eu queria dar conforto para os artistas quando eles viessem para os eventos, então nós tínhamos Ferrari, Lamborghini, lanchas, helicóptero. Como não estávamos usando, eu abri uma locadora para que as pessoas pudessem aproveitar”, explica.

Janeta é referência no mundo do entretenimento



Em meio a tantas dificuldades do mercado atual, Janeta conseguiu se reinventar, mas ele afirma que a expectativa para o retorno dos shows continua e é alta. “Hoje nós temos uma luz no fim do túnel com a vacina. Acredito que em breve todo mundo esteja vacinado e tenha uma maior flexibilização para eventos”, finaliza o empresário.