Jacareí lança aplicativo de Táxi que visa trazer mais segurança para a cidade

O aplicativo VOU!, exclusivo para motoristas taxistas, promete trazer mais segurança e tranquilidade para os usuários

Nesta quarta-feira, 25 de janeiro, acontece o lançamento do aplicativo VOU!, uma plataforma de mobilidade urbana na cidade de Jacareí, localizada no interior de São Paulo.

O aplicativo promete trazer mais segurança e tranquilidade para os usuários. Créditos: Shutterstock

O aplicativo possui preços competitivos e é exclusivo para os taxistas cadastrados na prefeitura e com alvará em dia. Atualmente, para se tornar um taxista é necessário realizar cursos obrigatórios, como: direção defensiva; primeiros socorros; relações humanas; mecânica e elétrica básica de veículos, tornando as corridas mais seguras para os usuários.

Além desses itens, os carros também devem seguir alguns requisitos referentes a lataria, pneus e motor. As revisões também são obrigatórias e importantes para manter a segurança do condutor e passageiros, e antes de realizar o cadastro, os motoristas têm o seu histórico de antecedentes criminais examinado, que é averiguado periodicamente.

No aplicativo VOU!, o diferencial está em exibir o alvará dos taxistas, trazendo confiança para o passageiro de que o motorista é de fato um parceiro cadastrado. As corridas da VOU! podem ser de imediato ou agendadas, trazendo diversas vantagens para os passageiros, com facilidade no dia a dia, podendo ser usado para ir às compras, visitar a família ou ir ao shopping.

Atualmente, segundo dados da prefeitura, a cidade de Jacareí contabiliza 133 motoristas. “Ao todo, teremos mais de 100 taxistas para estarem iniciando os trabalhos com a VOU!, e queremos pelo menos 70% de adesão. A ideia é proporcionar segurança e tranquilidade para os usuários”, afirmam Fabio Tavares e Odair Martins, CEOs da VOU!.