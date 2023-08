J.D. Netto lança sua duologia: “The Echoes of Fallen Stars: Gods and Mortals”

Brasileiro que vive nos Estados Unidos há mais de 20 anos já possui uma série de fantasia campeã de vendas

J.D. Netto lança neste sábado, 26 de agosto, sua duologia: “The Echoes of Fallen Stars: Gods and Mortals”. O autor brasileiro que vive nos Estados Unidos há mais de 20 anos já possui uma série de fantasia campeã de vendas.

A mente brilhante por trás da série “The Whispers of the Fallen”, sucesso de vendas nos Estados Unidos, está agora a ponto de enfeitiçar os leitores com mais uma obra. O “The Echoes of Fallen Stars: Gods and Mortals”.

“É uma série de fantasia, da maneira que eu gosto de escrever, no estilo Senhor dos Anéis, Vikings… Criei toda uma simbologia, uma nova Terra pra essa série. Também sou artista, então tudo foi criado por mim, capa, ilustrações, diagamação”, conta o autor.

O talento de J.D. Netto para elaborar narrativas intrincadas e convincentes brilha de forma especial em “Gods and Mortals”. Com seu estilo peculiar, ele transporta os leitores para reinos que são ao mesmo tempo inspiradores e aterrorizantes.

“É a história do filho perdido de Lúcifer, que descobre em um vilarejo encartes de Lúcifer de como ele e o Senhor se amaram antes da grande guerra”, conta J.D.

“Gods and Mortals” promete ser uma adição ímpar ao mundo da literatura de fantasia, mostrando a habilidade excepcional de Netto de transportar os leitores a reinos extraordinários enquanto explora os temas atemporais. Uma obra não indicada ao público infanto-juvenil promete prender o leitor do início ao fim. “Minhas obras são criadas pra fazer as pessoas pensarem”, diz.



“Gods and Mortals” estará disponível em todas as principais livrarias e lojas virtuais e terá lançamento em um lugar icônico: a Times Square. “Quando eu era mais jovem, eu tinha uma foto da Times Square e falava: um dia vou fazer algo lá! E ver isso acontecer é legal demais”, comemora Netto.



A obra será lançada em Inglês, ainda sem versão em português, o que J.D. Netto espera que, em breve, possa ocorrer. “Ainda estamos tentando vender para sair em português. Espero que a gente venda logo os direitos para o Brasil”, diz.



J.D. Netto tem uma carreira literária abrangendo várias séries aclamadas, incluindo “The Broken Miracle” e “Henderbell: The Shadow of Saint Nicholas”. Ele se estabeleceu como uma voz proeminente no mundo da literatura de fantasia. Sua família emigrou do Brasil para os Estados Unidos quando ele tinha onze anos, e hoje, aos 34, reside em Nova Iorque.

“The Echoes of Fallen Stars: Gods and Mortals” está disponível para download a partir deste sábado. Para ter acesso ao conteúdo e mais novidades sobre o autor, basta seguir seu perfil no Instagram.