Izabel Goulart marca presença em nova loja da Audemars Piguet em St Tropez

A marca suíça de relógios Audemars Piguet recebeu Izabel Goulart neste fim de semana para uma experiência imersiva exclusiva em St Tropez. Com a Riviera Francesa como pano de fundo, a celebração reuniu convidados para três dias de evento, com a inauguração da nova loja da marca na cidade, seguida de um Jantar de Gala e ainda a inauguração do novo AP Tennis Club. A supermodelo brasileira escolheu um vestido de saia volumosa e estampado em poá preto e branco da marca Carolina Herrera, no mood SS25 da marca. No jantar de gala optou por um vestido all black decotado da coleção FW24. Para a abertura do tênis club o vestido todo brando texturizado da Destree, marca francesa da designer Géraldine Guyot.

Ficha técnica

Look Abertura loja com vestido de Carolina Herrera.

Look Abertura loja

Vestido: Carolina Herrera @carolinaherrera

Joias Repossi @repossi

Sapato Aquazzura @aquazzura

Styling: Olivia Buckingham @oliviabuckingham

Beleza Fabio Petri @fabiopetri e Arianna Campa @ariannacampa_makeup

Foto: Cris Vidal @crisvidalph / @prata.cc

Look Gala Dinner

Vestido Francesco Murano @murano.francesco

Joias Tiffany @tiffanyandco

Sapato Aquazzura @aquazzura

Styling: Olivia Buckingham @oliviabuckingham

Beleza Fabio Petri @fabiopetri e Arianna Campa @ariannacampa_makeup

Foto: Cris Vidal @crisvidalph / @prata.cc

Abertura Tênis Club com Look Destree

Abertura Tênis Club

Look Destree @destree

Joias Tiffany @tiffanyandco

Styling: Olivia Buckingham @oliviabuckingham

Beleza Fabio Petri @fabiopetri e Arianna Campa @ariannacampa_makeup

Foto: Cris Vidal @crisvidalph / @prata.cc