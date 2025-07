Izabel Goulart e Anitta brilham na inauguração do superiate de luxo Luminara, da The Ritz-Carlton Yacht Collection

A supermodelo Izabel Goulart foi uma das celebridades convidadas para o evento exclusivo de lançamento do superiate Luminara, da The Ritz-Carlton Yacht Collection, que realizou sua viagem inaugural nesta segunda-feira (30), na Itália. A experiência promovida pela renomada marca reuniu um seleto grupo de celebridades internacionais para conhecer em primeira mão o novo iate. Izabel esteve acompanhada de seu noivo, Kevin Trapp, e representou o Brasil ao lado da cantora Anitta, também presente no evento. As duas brasileiras foram vistas aproveitando a festa ao lado de grandes nomes da cena internacional, como Sofia Vergara, Nina Dobrev e J. Balvin.

Mark Scheinberg e Izabel Goulart Sofia Vergara e Izabel Goulart Nina Dobrev, Anitta e Izabel Goulart Izabel Goulart Anitta e Izabel Goulart

Crédito das Fotos Sansho Scott @sansho