Ivete Sangalo estrela campanha sobre presentear amigos com um brinde de Cereser

Cereser lançou o posicionamento “Vai brindar? Cereser!”

Já pensou no que a marca Cereser e a Ivete Sangalo têm em comum? Ambos são sinônimos de festa e animação no Brasil. Agora, a cantora também estrela a campanha de fim de ano da marca, que está lançando um novo posicionamento.

Ao final, além de mencionar a promoção da marca com prêmios diários para os consumidores, a cantora e embaixadora da marca completa com “Vai brindar? Cereser!”



A campanha será veiculada na TV aberta e em ações de merchandising, e é a primeira assinada pela agência CDR+ para a Cereser, marca de sidra da CRS Brands. Pensando em como os produtos da marca já estão nos melhores momentos dos brasileiros, a nova campanha vai sugerir ao consumidor presentear amigos e familiares com um brinde da garrafa de sidra.

A marca também está fazendo uma super promoção de fim de ano



“Vai brindar? Cereser!” é o novo posicionamento da marca. “Cereser é uma marca que combina com celebrações. Este posicionamento passa a se perpetuar ao longo do ano todo para evidenciar que há uma série de ocasiões que merecem um brinde, seja um aniversário ou encontro entre amigos até a virada do ano”, diz Daniela Zanin, Head de Marketing da CRS Brands.

“Trabalhar com uma marca tão sólida e tradicional é uma honra para nós”, disse o CEO da CDR+, Caio Trevisan



A campanha e o novo posicionamento buscam mostrar ao público que os produtos da Cereser podem e devem ser incluídos em toda ocasião, as bebidas são perfeitas para celebrar bons momentos! A campanha conta com Ivete Sangalo embrulhando diversas garrafas da marca para presentear fãs.