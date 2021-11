“Ivete Sangalo é carismática e autêntica”, diz gerente de marketing após campanha da Cereser

O filme está veiculando nacionalmente em TV aberta, emissoras regionais e na internet

Já começou a veicular por todo o Brasil a campanha “Vai brindar? Cereser”, e a estrela da capa é ninguém mais, ninguém menos, que Ivete Sangalo. A escolha da cantora para representar o novo posicionamento da marca parece ter sido certeiro, pois a internet já comenta bastante a participação da rainha do axé no comercial.

“Trabalhar com uma marca tão sólida e tradicional é uma honra para nós”, afirma Caio Trevisan



Ivete Sangalo é conhecida pela alegria e por representar a Bahia e o Brasil por onde passa. Transmitindo sempre positividade aos fãs e admiradores, Daniela Zanin, porta-voz e gerente de Marketing da CRS Brands, afirma que não foi difícil a escolha para decidir quem estrelaria a campanha.

“A Ivete é uma figura carismática, alegre, autêntica, brasileira… Todas essas características geram identificação com nossos consumidores, além de contribuir e reforçar a marca Cereser, que é democrática e está presente nas celebrações dos brasileiros há mais de 50 anos”.

No filme, Ivete embrulha diversas garrafas de Cereser para presentear os fãs



A criação da campanha é de Thiago Fontinelli, Paula Pulga, Bruno Pires, Anderson Nascimento, com direção executiva de criação de Caio Trevisan. A produtora do filme é a Nove Noventa, com direção de cena de John Oliveira.

Ivete virou embaixadora da marca



“Cereser é uma marca amada em todo Brasil e muito tradicional nas celebrações de final de ano. Queremos levar a marca também para o dia-dia das pessoas, ou seja, comemorar também vitórias cotidianas como a chegada das férias. Um novo emprego. Um filho que nasceu. Todos estes momentos merecem um brinde. Por isso, nosso novo posicionamento é: Vai brindar? Cereser!”, finalizou Caio Trevisan, CEO de CDR+.