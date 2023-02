“Isso é Churrasco On Fire” terá Fernando & Sorocaba para estreia da nova versão do evento

O projeto foi repaginado pelas produtoras FS e Inmagic Group e chegou com novidades tecnológicas e interativas

Fernando & Sorocaba realizaram a primeira apresentação do ano do “Isso é Churrasco On Fire”, uma experiência que mistura gastronomia e música. O evento foi completamente repaginado pela Inmagic Group em parceria com a produtora FS. A estreia da nova versão aconteceu no último sábado (11) em Cascavel, no Paraná.

O projeto que recebe o mesmo nome de uma música da dupla já rodou o país. Foram 30 edições com open de churrasco de carnes nobres e show dos artistas. O formato 2023 trouxe atualizações no cardápio, camarotes com atendimento exclusivo, uma apresentação mais longa e interativa, e novas concepções artísticas em todos os ambientes do evento.

A próxima realização do "Isso é Churrasco On Fire" acontece em Mogi Mirim (SP) no dia 4 de março

As equipes da Inmagic Group e da FS planejaram e executaram uma configuração atrativa e criativa para o “Isso é Churrasco”. Desde detalhes como cardápios por QR Code, até artes impactantes nos painéis de LED do palco. As duas produtoras também foram responsáveis pela Direção Técnica, Geral e Artística do evento.

Com novos conteúdos 3D, Stage Design e Light Design, o projeto apresenta uma nova identidade visual tecnológica, pensada para conquistar o espectador. O palco traz uma aparência robusta, com metais e grades que entram na temática do churrasco, mas ao mesmo tempo, tem um conceito moderno. Como o evento pretende sempre ser realizado em campos abertos, com vista para a natureza, os painéis de LED do palco se abrem e mostram o que tem por trás, uma mistura dos cenários naturais e produzidos. Em Cascavel, os fãs aproveitaram o show com direito a vista do pôr do sol.

A próxima realização do “Isso é Churrasco On Fire”, que acontece em Mogi Mirim (SP) no dia 4 de março, contará com captação de vídeo, se tornando também um projeto audiovisual de Fernando & Sorocaba.