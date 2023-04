Invasão, Reencontro e Inimigos do Fim: Multishow ganha programação especial na semana da final do BBB 23

Os ex-participantes se reencontraram pela primeira vez após o fim dessa edição do reality show, na quarta-feira (26).

No Multishow, os fãs de Big Brother Brasil 23 podem garantir mais algumas espiadinhas porque, aqui, o reality só acaba quando termina! Na terça-feira (25), logo após a final do programa ao vivo na TV Globo, acontece o BBB – A Invasão, em que Bruno De Luca e Ana Clara vão invadir a casa mais vigiada do Brasil para falar com as finalistas e a grande vencedora da edição.

Em programação especial na semana da final do Big Brother Brasil 23, os ex-participantes se reencontraram pela primeira vez após o fim do confinamento. Créditos: Globoblay

Na quarta-feira (26), Bruno e Ana Clara recebem os participantes da edição para relembrarem os momentos mais marcantes no BBB – O Reencontro, às 20h30. Os brothers e sisters irão analisar e debater as tretas e polêmicas do confinamento. O programa marca o primeiro encontro oficial dos participantes após o encerramento do reality e promete colocar muito fogo no parquinho!

Já na sexta (28), será a vez do BBB – Inimigos do Fim, a partir das 21h. Todo o time de apresentadores do BBB 23 se encontra para uma resenha exclusiva entre quem viveu todas as emoções da temporada de pertinho. O bate-papo terá, ao vivo, Ana Clara, Bruno De Luca, Tadeu Schmidt, Vivian Amorim e Patrícia Ramos.