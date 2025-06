Instituto KondZilla abre cursos gratuitos com modalidades online e presencial em Cubatão, Guarujá, Santos e São Paulo

O Instituto KondZilla, frente social da KondZilla, canal de música com alcance mundial e referência na comunicação das periferias, anuncia uma nova fase da sua atuação na formação de jovens: a oferta de um curso online gratuito, com três trilhas formativas, disponibilizado em plataforma parceira, além da abertura de turmas presenciais em Cubatão, Santos, Guarujá e São Paulo, voltadas para moradores destas regiões em situação de vulnerabilidade social.

O projeto é realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Rouanet) e patrocinado pela Ambev, Rumo, Cielo e Itaú. Seu objetivo é democratizar o acesso à educação, fomentar a inclusão produtiva e preparar jovens para os desafios e oportunidades da Economia Criativa. “Ao apoiar iniciativas como essa, reafirmamos nosso compromisso com a construção de um futuro mais justo. Por isso, investimos em projetos para ampliar as oportunidades e impulsionar a participação ativa dos brasileiros na economia, com autonomia e dignidade. Esse movimento com o Instituto KondZilla não transforma apenas realidades individuais, mas fortalece comunidades, impulsiona o ecossistema e gera crescimento compartilhado para todo o país”, afirma Wallace Ribeiro, gerente de Impacto positivo da Ambev.

A formação abrange foco em áreas como audiovisual, comunicação e produção cultural. O currículo, também, integra temas transversais essenciais para o desenvolvimento pessoal e profissional, como Inteligência Artificial, Justiça Climática, Educação Financeira e Saúde Mental, enriquecendo a experiência de aprendizagem tanto na modalidade online, quanto na presencial.

Edição de Maceió do Instituto KondZilla reforçou impacto social na formação de jovens. (Divulgação)

Formação que transforma

Com uma metodologia própria que conecta educação, cultura e desenvolvimento socioemocional, os cursos oferecidos pelo Instituto são pensados para gerar impacto real. A trilha formativa não aborda apenas as competências técnicas, mas também temas essenciais para a formação cidadã, ética e empreendedora. A proposta é preparar os jovens tanto para o mercado, quanto para serem protagonistas em seus próprios territórios, atuando de forma ativa na transformação social.

O curso tem carga horária total de 40 horas, distribuídas em três trilhas temáticas: produção audiovisual, criação de conteúdo para redes sociais e projetos e negócios de arte e cultura. Cada trilha ocorre ao longo de sete semanas, sendo que o ciclo formativo se inicia em junho e encerra em dezembro de 2025. A modalidade online incluirá aulas gravadas, materiais de apoio, desafios temáticos com premiações e recompensas, além de encontros ao vivo com convidados especiais e suporte via WhatsApp.

Após três edições presenciais realizadas com sucesso nas cidades de Guarujá–SP, São Paulo–SP e Maceió–AL, o Instituto expande sua atuação para todo o Brasil com este curso remoto, reforçando seu compromisso com a democratização do acesso à educação, o fortalecimento das juventudes periféricas e o desenvolvimento de uma economia criativa mais inclusiva e diversa.

Para João Vitor Caires, diretor-executivo do Instituto KondZilla, a educação é o motor de transformação social. “Quando jovens aprendem a observar sua realidade, construir histórias e utilizar tecnologia, passam a agir como multiplicadores de conhecimento e agentes transformadores de seus territórios e realidades”, explica. “O objetivo principal do Instituto é de contribuir nos próximos, cinco, 10 ou 15 anos para que a vida da população periférica se transforme positivamente, que os jovens possam ter acesso a mais oportunidades de formação, educação e empregabilidade!”, complementa.

Como participar?

A Escola de Criadores Online está com inscrições abertas para jovens de todo o Brasil. O curso é gratuito, 100% digital e tem uma carga horária total de 40 horas, distribuídas em três trilhas formativas: produção audiovisual, criação de conteúdo para redes sociais e projetos culturais. A formação oferece uma combinação de aulas gravadas, encontros ao vivo, materiais de apoio e desafios temáticos com premiação, além de acompanhamento via WhatsApp, que será o canal oficial de comunicação com os participantes.

As aulas começam em junho de 2025, e quem se inscrever receberá, por e-mail, todas as informações de acesso à plataforma. É fundamental preencher corretamente os dados no formulário para garantir a vaga e ter acesso ao conteúdo.

A Escola de Criadores Presencial acontece exclusivamente nas cidades de São Paulo, Cubatão, Santos e Guarujá entre agosto e dezembro de 2025, e é voltada para jovens que residem nas cidades e estão em busca de desenvolvimento profissional na economia criativa. As turmas são reduzidas, com até 25 participantes, para garantir um acompanhamento próximo e personalizado.

A formação presencial aborda temas como design, marketing, cultura digital, redes sociais, mundo do trabalho e educação financeira, com aulas três vezes por semana, no período da tarde, das 14h às 18h, com duração de quatro horas por encontro.

Para participar, é necessário ter entre 17 e 22 anos e residir nas cidades de Cubatão, São Paulo, Santos e Guarujá, além de passar por um processo seletivo em duas etapas: primeiro, realizar a inscrição e concluir a primeira trilha do curso online; depois, participar de uma etapa presencial de seleção em agosto. Os jovens selecionados seguem no curso completo até dezembro. Todo o acompanhamento do processo, atualizações e resultados será feito por e-mail e WhatsApp, que funciona como canal oficial da Escola de Criadores.

Os interessados podem se inscrever acessando o link: https://institutokondzilla.com/escola-de-criadores/ ou siga o Instituto no LinkedIn para ver depoimentos de edições passadas. Vagas limitadas!