Instituto Heineken chega a mais de 10 mil pessoas impactadas em dois anos de atuação

O Instituto Heineken Brasil completou dois anos de atuação, impactando a vida de mais de 10 mil pessoas. Criado com o propósito de liderar iniciativas sociais na cadeia produtiva da indústria cervejeira, o projeto tem foco especial em vendedores ambulantes, catadores de materiais recicláveis e jovens em situação de vulnerabilidade social, e fomentar a transformação da sociedade por meio do equilíbrio.

Instituto Heineken Brasil busca a transformação da sociedade por meio do equilíbrio



Como resultado, mais de 5 mil catadores, 4.500 vendedores ambulantes e quase 1.900 jovens tiveram suas vidas transformadas positivamente por meio das ações promovidas pelo Instituto durante esse período. Somente em 2024, o número de ambulantes atendidos aumentou em 360% em comparação ao ano anterior.

Em 2024, o número de ambulantes atendidos aumentou em 360%



Com iniciativas que vão desde o desenvolvimento de habilidades pessoais e profissionais, treinamentos para gestão financeira até capacitações para que essas pessoas estejam cada vez mais aptas a entrar no mercado de trabalho, o Instituto Heineken não apenas beneficia as comunidades atendidas, mas também cria oportunidades para um futuro mais sustentável e inclusivo para todos. Serão investidos, em média, R$ 10 milhões por ano nos projetos de capacitação e inclusão produtiva, com ênfase na geração de emprego e renda, bem como no desenvolvimento de habilidades socioemocionais e na promoção do consumo responsável de álcool, especialmente entre os jovens.

nstituto beneficiou mais de 5 mil catadores e 4.500 vendedores ambulantes

Créditos: Divulgação



“Acreditamos que a inclusão social é uma ferramenta fundamental e poderosa na conquista de uma sociedade mais equilibrada. O sucesso do Instituto Heineken Brasil e os resultados obtidos nesse curto período reforça nossa convicção de estarmos no caminho certo”, declara Vania Guil, gerente executiva do Instituto Heineken.



Para estimular os resultados de suas iniciativas, o Instituto conta com o WeLab, uma experiência imersiva de autoconhecimento e desenvolvimento de habilidades socioemocionais, com o objetivo final de reformular a relação dos públicos com o consumo responsável de álcool.



“Temos o compromisso fundamental de oferecer ferramentas de autoconhecimento e promover discussões sobre o consumo de álcool para que isso resulte em escolhas mais conscientes no futuro e no fomento de uma sociedade cada vez mais equilibrada”, diz a executiva.