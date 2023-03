Instagram se torna referência para empreendedorismo feminino no mercado de beleza

Conheça três perfis de empreendedoras do setor que têm inspirado outras mulheres, indicados pela HTM Eletrônica — empresa referência em equipamentos estéticos

O Instagram é uma das redes sociais mais populares do mundo e tem grande influência no mercado de beleza, saúde e bem-estar, sendo um importante espaço de troca de informações e referências em estética. Esse espaço é ainda mais valorizado em países como o Brasil, que ocupa o quarto lugar no mundo nesse mercado, de acordo com o provedor de pesquisa Euromonitor International.



Além disso, a rede se tornou um polo de empreendedorismo feminino. Mulheres podem vender suas marcas, produtos e serviços e ampliar seu público, inspirando e conquistando cada vez mais admiradores. Com isso em mente, a fisioterapeuta e consultora da HTM Eletrônica, Renata Taylor, indicou três perfis de empreendedoras que se destacam no mercado de estética, oferecendo dicas e informações úteis para quem sonha em empreender nessa área.

Flávia Medeiros, esteticista há 19 anos, alcança 140 mil seguidores só no Instagram. Ela é conhecida como a esteticista das famosas e criou o método Magic Touch Detox, que promete reduzir medidas através da combinação de tratamentos como esfoliação, ultrassom de alta potência, massagem, argila e manta térmica. Flávia também compartilha outros procedimentos em suas redes sociais.



Ana Júlia Graf, com mais de 75 mil seguidores, é a ganhadora do prêmio de educadora na estética. Ela traz publicações diárias sobre tratamentos, como redução de celulite, rejuvenescimento e eliminação de flacidez, além de falar sobre a Estética Integrativa Quântica Humanizada. Em seu perfil, ela também responde a perguntas sobre curiosidades desse mercado e mostra procedimentos que realiza em sua clínica estética integrativa, na cidade de Santos, no litoral sul de São Paulo. Ana Júlia é mentora das técnicas FlaciAll e EXTrias, do curso de exames Camões laboratoriais para estética, e do Método Tessaliano.

Priscila Ferrari, fisioterapeuta, proprietária da clínica Estética Avançada e pós-graduada em Fisioterapia Dermatofuncional e Estética Avançada, tem mais de 303 mil seguidores no Instagram. Ela compartilha procedimentos de remodelamento corporal e facial, além de oferecer conselhos sobre autoestima. Priscila ministra o curso de aprimoramento em Criolipólise Avançada com a técnica de diamante, o Método de Harvard.



Essas empreendedoras se tornaram referência no mercado de estética e podem ajudar quem sonha em empreender nessa área, compartilhando suas experiências e conhecimentos em suas redes sociais.