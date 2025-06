A Inspira Rede de Educadores caminha para se consolidar como a maior rede de escolas certificada no Brasil pelo International Baccalaureate (IB) – qualificação educacional que tem reconhecimento em todo o mundo e auxilia na transição para o ensino superior inclusive em universidades internacionais. Com 10 unidades previstas para operar com o currículo IB até o fim de 2025, totalizando 13 escolas, a rede amplia sua oferta de programas internacionais voltados à formação de cidadãos globais, críticos, engajados e preparados para os desafios de um mundo em constante transformação.

Inspira se prepara para ser a maior rede de escolas IB do Brasil

“O IB fortalece o nosso propósito de formar estudantes protagonistas e conscientes do seu papel no mundo. Ele potencializa as habilidades fundamentais, como curiosidade intelectual, responsabilidade social, criatividade e resiliência. Esse movimento estratégico reforça o nosso compromisso em manter uma educação de vanguarda e inovar com perspectiva global”, afirma André Aguiar, CEO e fundador da Inspira.

Reconhecimento global

Criado há mais de 50 anos na Suíça, o IB é reconhecido por sua abordagem pedagógica inovadora, que promove autonomia intelectual, pensamento crítico e compreensão intercultural. Atualmente, está presente em mais de 150 países – no Brasil, cerca de 67 instituições estão autorizadas a oferecer algum dos programas IB e, dessas, apenas 17 possuem os programas Middle Years (MYP) e 32, e Primary Years (PYP), o que reforça o caráter pioneiro e abrangente da implementação realizada pela Inspira, que soma 12 escolas certificadas e se consolida como a maior rede nacional de escolas IB.

Para sustentar a expansão do IB, a Inspira está investindo R$ 30 milhões em sua frente de internacionalização — sendo R$ 10 milhões aplicados em 2024 e outros R$ 20 milhões previstos até 2026. Os recursos são direcionados à formação continuada de educadores, estruturação curricular, aquisição de materiais pedagógicos, melhorias na infraestrutura e desenvolvimento de parcerias internacionais.

Ao adotar o currículo do IB, a rede amplia o escopo formativo de seus estudantes com base em uma proposta que estimula o aprendizado ativo e a busca por soluções reais para problemas contemporâneos. “O IB capacita os alunos a conduzirem seu próprio percurso de aprendizagem, desenvolvendo competências que os acompanharão por toda a vida. Também empodera nossos educadores como arquitetos da excelência no ensino, apoiados por uma sólida rede global de profissionais comprometidos com a qualidade educacional”, ressalta Alexandre Sayão, diretor de programas bilíngues e internacionais da Inspira.

Solidificação do certificado IB nas escolas da Inspira

A consolidação do modelo IB na rede se apoia nas experiências bem-sucedidas de escolas, como o Colégio 7 de Setembro (Fortaleza/CE) e a Escola Canadense de Brasília, nas unidades Águas Claras e Sudeste (DF), que se tornaram referência em suas regiões ao obterem a certificação completa.

Em 2024, Sayão visitou escolas de destaque em Madri e Londres, com o objetivo de estreitar parcerias e aprimorar a implementação pedagógica do currículo.Durante visita à escola Global Me, em São Paulo, Maripé Menendez, diretora acadêmica do IB, destacou: “Fiquei encantada com a proposta pedagógica da escola e com o compromisso da Inspira em promover uma educação internacional de excelência. É inspirador ver uma rede brasileira investindo de forma tão consistente e estruturada na implementação do IB”.

Importante ressaltar que a certificação IB não substitui o currículo nacional, mas o complementa com uma abordagem interdisciplinar e conectada ao mundo real. O Diploma Programme, última etapa da jornada, é reconhecido por universidades em todo o mundo e amplia as possibilidades de ingresso no ensino superior internacional, conferindo ao estudante uma vantagem competitiva no cenário acadêmico global.

Sobre a Inspira Rede de Educadores

A Inspira Rede de Educadores está entre as maiores redes de educação básica privada do país, com mais de cem escolas distribuídas em mais de 17 estados e no Distrito Federal. Sob o comando de um renomado time de educadores, que somam décadas de experiência no setor, a rede busca trazer para o grupo escolas de excelência e forte reputação, mas sempre preservando os projetos pedagógicos e o legado de cada uma. Em 2024, seus alunos conquistaram 8309 premiações olímpicas. Além disso, ao aplicar o Pisa-S (Pisa for Schools) em suas marcas para comparar o desempenho com o Pisa mundial, teve resultados similares com os dos melhores países do mundo. Todas as escolas da Inspira ficaram acima da média Brasil. No Enem, a rede conta com escolas mais bem colocadas em diversas regiões, entre elas Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, entre outras.