Influenciadora Jordanna Maia visa o mercado da moda e cria sua extensão virtual para o metaverso

Jords será uma extensão de uma das maiores influenciadoras do país

Nem mesmo o conceito do Metaverso é facilmente assimilado pela maioria dos brasileiros, mas uma cultura de interação e imersão neste meio já ocorre de forma efervescente no mundo e o Brasil não iria ficar de fora.

A influenciadora Jordanna Maia anuncia sua própria personagem virtual, a Jords

De olho neste mercado desde o ano passado, com conteúdos e formatos inovadores (e usando da tecnologia 3D), a influenciadora Jordanna Maia anuncia sua própria personagem virtual, a Jords, com a missão de aproximá-la de seu universo real, interconectadas sob o guarda-chuva do metaverso.

Jords nasce para ser uma extensão de Jordanna no virtual, uma forma de se reinventar em um cenário digital cada vez mais lotado. Ao invés de gerar seu próprio público desde o início, Jords viverá por meio das redes sociais de uma das grandes influenciadoras do país.

Ela já nasce uma personagem 3D com voz e movimento, desabrocha do marco zero convidando todos a repensarem o futuro e apostando em uma realidade muito mais interconectada. “O principal diferencial dela é ter sido projetada para vivenciar as novas fronteiras do mercado. Com toda sua tecnologia ela será capaz de integrar à nossa realidade e se tornar uma nova vitrine para as marcas, que querem estar sempre à frente, investindo em criatividade e inovação”, afirma.

Ao lançar um personagem em paralelo à sua presença, Jordanna visa cativar o interesse dos seguidores já existentes em suas redes e, por sua vez, também expandir seu público-alvo e marcas com novas experiências em um meio intimamente associado.

“Desde o início do ano passado estudo sobre as movimentações do mercado atrelado à tecnologia para as minhas redes, criei uma verdadeira fascinação por esse universo que é o nosso presente. Desde então tenho apresentado vídeos e novos formatos aos meus conteúdos e entendendo as repercussões por meio da minha audiência, principalmente, que já identificou essa mudança em nossa narrativa. Com a Jords a proposta não é diferenciar o universo virtual e o real, muito pelo contrário, é fazer desta fusão algo extraordinário e natural”, resume Jordanna.