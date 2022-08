Influenciador motivacional Ed Siatti ajuda pessoas a saírem da zona de conforto com seus vídeos na internet

A ideia central de Ed é ajudar as pessoas a se tornarem melhores e a viverem com plenitude

O engenheiro-agrônomo Ed Siatti, que atua na área de tecnologia, voltada para o agronegócio, começou a postar seus vídeos motivacionais por acaso e sem nenhum objetivo futuro.



“Eu tinha vontade de passar algo para alguém. Já dei muito conselho para amigos, em conversas informais, principalmente, sobre relacionamentos. Mas um dia resolvi levar isso mais adiante”, comentou Ed.



Para tal, considerou a sua própria vida, que gerou diversos aprendizados e conhecimentos e teve algumas percepções importantes.

“Para eu estar aqui hoje falando, é porque eu tomei muito tombo no passado. Basicamente, tem muitos anos de bagagem, com erros e acertos, e eu percebi que tudo é padronizado. Os acontecimentos da vida, de certa forma, seguem um padrão,

por isso, com um pouco de sensibilidade e observação, conseguimos enxergar isso”, orienta.



A vida de Ed Siatti é a base para os seus vídeos.

Simples e caseiro, Siatti é casado, pai de três filhos, vive em Belo Horizonte e não é muito chegado à agitação. Porém, um de seus gostos é conhecer o comportamento humano, e a sua carreira profissional também é um dos pilares para esta compreensão.

“Sempre estive envolvido com vendas e, para vender, é preciso entender o que o cliente quer. Neste processo, é essencial desvendar uma série de coisas e isso me ensinou muito ao longo do tempo”, constatou Ed.

A experiência de gravar o primeiro vídeo

No Tik Tok, Ed Siatti teve um começou difícil com seus vídeos em 2021, com poucas visualizações e animosidade por parte de alguns amigos. Mas isso não foi motivo para abalo e ele seguiu com este novo capítulo em sua vida.



“Até no Instagram, onde criei uma conta neste ano, eu não tive sucesso no começo, afinal, não tinha atração nenhuma, sendo que alguns vídeos chegavam a duas visualizações. Depois de dois meses, tinha apenas 32 pessoas que me seguiam. Passei

pela fase da ridicularização, com meus amigos, que não entendiam o que eu estava fazendo. Porém, em novembro de 2021, a sorte virou e um dos meus vídeos apresentou, pela primeira vez, 11 visualizações e, já no dia seguinte, amanheci com 32

mil views. Na noite do mesmo dia, subiu para 70 mil. E desta forma, as pessoas começaram a ver outros vídeos”, relembra o influenciador.

Depois disso, ele começou a postar os mesmos vídeos no Facebook, que, também, pouco engajavam. Entretanto, em maio de 2022, já com cerca de 4 mil seguidores, Siatti postou um vídeo que viralizou e, hoje, conta com cerca e 300 mil seguidores

somente no Instagram. “Se eu tivesse escutado quem estava tirando o sarro, provavelmente, eu não teria gravado o segundo, muito menos o terceiro vídeo. E, agora, tenho cerca de 510 vídeos e, somando as três contas, passo de 1 milhão e 100 mil seguidores”, comemora Ed.



Inteligência emocional

A ideia central de Ed Siatti é ajudar as pessoas a se tornarem melhores e a viverem com plenitude. “De uma coisa eu tenho certeza, sempre vai haver alguém esperando uma mensagem, para dar aquele conforto imediato, como um pain relief (alívio da

dor), um analgésico para ter um pouco de tempo para recalcular a rota e continuar”, reitera.

O imediatismo das pessoas e a atual impassibilidade fizeram com que sua opção fossem vídeos mais curtos e com mais assertividade. “Decidi gravar vídeos rápidos, porque as pessoas não têm paciência em ver um vídeo de um ou dois minutos. E eu

falo sobre algo que vem a na cabeça, ou algo lá de trás, ou que li e que quero passar para frente e pode ajudar alguém”.

Segundo ele, a pandemia desenvolveu muitos processos negativos nos seres humanos, falta de ação e um olhar para si mesmo, nem sempre positivo, em que há grandes dúvidas e incertezas.



“As pessoas não se conheciam e a pandemia fez que elas enxergassem, de certa forma, algo veio a aflorar. Viram o lado delas que não queriam ver, porque a própria pandemia forçou a convivência, principalmente, entre casais. Com isso, descobriram

muitas coisas em seus relacionamentos e, até mesmo, nas famílias, coisas que não sabiam que tinham, situações, anseios e vontades, gerando bastante angústia. Muita gente perdeu a bússola e precisa de uma direção”, afirma o engenheiro.

Mas, afinal, como vencer tudo isso

Para Ed, a vida é simples, mas também, complexa. “Isso porque nós a tornamos complexa. No fundo, no fim do dia, todo mundo sabe o que precisa fazer, todo mundo sabe o que é o certo e o que é errado, mas a procrastinação é o que atrapalha. Por

exemplo, a pessoa diz que precisa cuidar de si e melhorar a forma física, mas a desculpa é a academia ser longe, porém, ela pode fazer exercício no chão de casa, dar uma volta quadra, e ela sabe disso. Mas, não faz porque procrastina. Assim, as pessoas

não seguem o básico”, reforça.



O engenheiro enfatiza que as histórias que recebe de pessoas pedindo ajuda, mostra que, mesmo mal saídas da pandemia, as pessoas têm dificuldade e ainda não sabem lidar com as situações emocionais.



“Muitas me dizem que eu falo o óbvio e é que precisam ouvir, mas eu não precisaria nem falar o óbvio. As pessoas querem fazer algo, mas da boca para fora, pois elas não estão colocando intenção. Você não sobe uma montanha por acaso, não é por

acidente, você sobe a montanha porque você tem uma intenção de subir a montanha. Você não pega um livro na mão e lê por acaso, você tinha intenção de ler o livro”.



Outa consideração feita pelo influenciador motivacional foi que a pandemia deixou as pessoas totalmente desnorteadas e, por conta disso, muita gente não se reconhece mais.

“As pessoas estão muito midiáticas, com ansiedade de ver tudo ao mesmo tempo, e, assim, as redes sociais são um problema. E, assim, cometem um erro grave: ver uma vida perfeita na internet e acreditar que a própria vida está ruim, porque está sempre

se comparando com os outros. Além disso, têm a falsa sensação de estarem conectadas através das redes, mas elas nunca estiveram tão sozinhas, porque não existe mais o contato. Isso gera cada vez mais angústia”, destaca.



Para Siatti, a solução é ter objetivos na vida, que contribuam com um firme posicionamento, ajudando a evitar erros e problemas emocionais.



“Tem uma frase legal que é “sua vida só vai melhorar a partir do momento que você tomar as piores e mais difíceis decisões”. É aquela turbulência que você vai enfrentar, porque vai causar o desconforto, afinal, ninguém cresce na tranquilidade. É aquele

momento que sua vida vai virar de ponta cabeça e, lá na frente, você vai ver o quanto foi importante ter mudado, ter feito algo diferente e ter tomado tal decisão, que talvez tenha sido a pior e tirou o seu sono, mas vai te deixar feliz posteriormente”, aponta Ed.

E, conforme ele disse, o medo é a principal arma para que as pessoas sigam com suas vidas nos estados que se encontram.

“É medo do desconhecido, de como as coisas ficarão. Mas é preciso entender que, para sair de qualquer zona de conforto, é necessário decidir e a vida só melhora a partir do momento que você decide mudar e é nesse momento que a pessoa muda.

Transformações não são fáceis e implicam em diversas dúvidas iniciais, mas se mantendo firme, lá na frente aquele sentimento de medo será substituído pelo sentimento de euforia”, comprova.

E aonde quer chegar com os vídeos?

“Se eu for somente esse cara, se a mensagem estiver funcionando dessa forma, já está lindo e acredito que já atingi o meu propósito”, destaca Ed.

Sem um plano consolidado, o influenciador espera apenas seguir fazendo o bem e ajudando outras pessoas, além de contribuir com a sua própria evolução.



“Se eu estou retribuindo e gerando algum valor real para as pessoas que estão assistindo, de alguma forma, o próprio universo vai trazer algo para mim. Entendi que estes vídeos estão me ajudando também, como auxiliam diversas pessoas. Eu recebi

uma mensagem de uma moça que estava pensando em tirar a própria vida, mas após ver um dos meus vídeos mudou sua perspectiva e me agradeceu por salvar a sua vida. Sinceramente, eu acredito que a própria energia do universo vai vibrar de alguma forma e coisas positivas virão naturalmente”, atesta.



Para ela, palavras e ações devem sempre caminhar junto ara fazer algum sentido. “Meus filhos estão vendo e muita gente vê, assim, entra aquela história da coerência entre o falar e o agir, porque você precisa falar, mas também, agir de acordo, porque

se você fala uma coisa e age de outra é porque não está alinhado com o seu propósito”, finaliza Ed Siatti.