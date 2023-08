“Influencia, Brasil transforma influencers em empreendedores digitais”

Ferramentas estão impulsionando carreiras online

Na última quinta-feira (10), o Rio de Janeiro foi palco do evento “Influencia, Brasil”, promovido pelo Sebrae, que reuniu influenciadores digitais, produtores de conteúdo e especialistas para discutir o papel desses profissionais na era digital e como eles podem transformar suas presenças online em negócios prósperos.

O cenário brasileiro de influenciadores é impressionante, com cerca de 140 milhões de brasileiros ativos nas redes sociais e 52% deles seguindo pelo menos um influenciador, de acordo com pesquisa do Ibope Inteligência de 2021. O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking global de seguidores de influenciadores, perdendo apenas para as Filipinas, de acordo com um levantamento realizado pela We Are Social.

“Influencia, Brasil”, evento realizado pelo Sebrae, no Rio de Janeiro

O presidente do Sebrae, Décio Lima, enfatizou a importância de apoiar e capacitar os influenciadores para se tornarem empreendedores bem-sucedidos. Ele também destacou o esforço do Sebrae em trabalhar para a criação de uma classificação específica para a economia criativa e os influenciadores, a fim de oferecer melhores condições de formalização, como a categoria de Microempreendedor Individual (MEI).

Durante o evento, foram abordados temas como a formalização dos influenciadores, a responsabilidade social associada à influência digital e a necessidade de disseminar informações com responsabilidade para evitar a propagação de notícias falsas. Um kit de ferramentas foi lançado para auxiliar os influenciadores na gestão de suas carreiras como empresas, incluindo calculadoras de trabalhos, modelos de propostas comerciais, contratos e mídia kits.

Antonio Alvarenga, diretor-superintendente do Sebrae Rio, ressaltou como as mídias sociais e os influenciadores digitais transformaram a maneira como a divulgação e o entretenimento ocorrem. Ele enfatizou que os influenciadores abriram uma nova categoria no empreendedorismo e que o kit lançado pelo Sebrae tem o objetivo de ajudá-los a transformar sua influência em ganhos tangíveis.

A primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, participou do evento com influenciadores digitais

De acordo com uma pesquisa Nielsen de 2022, o Brasil está entre os principais países onde mais pessoas buscam a carreira de influenciador, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Isso é especialmente evidente no Instagram, onde o Brasil lidera com 10,5 milhões de influencers.

O evento “Influencia, Brasil” não apenas destaca a importância dos influenciadores digitais na economia atual, mas também demonstra o compromisso do Sebrae em apoiar e capacitar esses profissionais para prosperarem em um ambiente digital em constante evolução.