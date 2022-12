Influencers “criam” carisma para fazerem sucesso na internet, revela especialista

Artifícios da comunicação permitem fazer alguém gostar – ou não – de você em 90 segundos, destaca Giovanni Begossi

Para Giovanni Begossi, “carisma não é dom. É treino”. E é com essa máxima que, segundo o especialista em oratória, vários influenciadores se aproveitam de técnicas sofisticadas para gerarem ilusão nos próprios seguidores nas redes sociais.

Para o El Professor de Oratória da internet, há, sim, forma de usar das palavras e jeito de dizê-las para fazer alguém gostar – ou não – de você

“Todo dia recebo mensagens ‘pouco amigáveis’ me criticando por ensinar as pessoas a serem mais carismáticas. Aquela coisa de que ou você nasce carismático ou não é golpe. E quem pensa assim está errado. O livro ‘Como Fazer Alguém Gostar de Você em 90 Segundos’ já retrata isso de forma clara e não é de hoje que esse artifício da comunicação é usado para criar uma relação de identificação com o próximo”, reflete ele, já eleito o melhor de seu segmento no Brasil pela Caras.

“Todo dia recebo mensagens ‘pouco amigáveis’ me criticando por ensinar as pessoas a serem mais carismáticas”, revela Begossi

Para o especialista, o El Professor de Oratória da internet, há, sim, forma de usar das palavras e jeito de dizê-las para fazer alguém gostar – ou não – de você.

“É possível masterizar a arte de conectar instantaneamente com as pessoas, de ter uma personalidade magnética, de ser naturalmente carismático, sem esforço, mesmo que você seja tímido e travado”, contrapõe.

Especialista conta que rs tímido e travado e hoje é bicampeão brasileiro em Oratória

E ele exemplifica, finalizando: “Eu mesmo era assim. Tímido e travado. E me tornei bicampeão brasileiro de oratória. Sou prova viva de que carisma é, sim, treinável. E se eu consegui, qualquer um consegue também”.