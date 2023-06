Influencer Bomtalvão transforma seu corpo com lipoaspiração HD e surpreende seguidores

Cirurgia plástica realizada na conceituada clínica JK de São Paulo custou R$ 75 mil e influencer compartilha resultado nas redes sociais

O influencer Bomtalvão, que conta com uma base de 1,6 milhões de seguidores no Instagram, chocou sua audiência ao revelar uma transformação radical em seu corpo. O famoso realizou uma lipoaspiração HD, procedimento em alta entre as celebridades, e divulgou o resultado em suas redes sociais, gerando um verdadeiro alvoroço entre os internautas.

Escolhendo a clínica JK para realizar a cirurgia plástica, localizada em São Paulo, Bomtalvão desembolsou a quantia de R$ 75 mil para recauchutar seu corpo e alcançar o tão sonhado visual. Em suas postagens nas redes sociais, o influencer expressou sua satisfação com o resultado e ressaltou que a recuperação está sendo ainda melhor do que ele havia imaginado.

Bomtalvão surpreende seguidores com transformação

A lipoaspiração HD é uma técnica avançada que permite a remoção seletiva de gordura, esculpindo o corpo e proporcionando uma aparência mais definida. Essa abordagem tem se tornado popular entre as celebridades, que buscam um corpo esculpido e harmonioso.

Bomtalvão não escondeu sua felicidade e compartilhou detalhes sobre o procedimento com seus seguidores. “Estou encantado com o resultado! A clínica JK e toda a equipe foram incríveis, e a minha recuperação está sendo ainda melhor do que eu esperava”.

Sua jornada de transformação, compartilhada abertamente nas redes sociais, desperta debates sobre a estética e as possibilidades oferecidas pela medicina estética atualmente.

É importante ressaltar que procedimentos cirúrgicos devem ser realizados com acompanhamento médico adequado e que cada caso é único. Sempre consulte profissionais qualificados e faça uma análise criteriosa antes de se submeter a qualquer intervenção estética.