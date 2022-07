Implementação de Inteligência Artificial impacta na desburocratização de rotinas jurídicas

Especialista afirma que recursos de IA é o grande caminho para desafogar o acúmulo de processos no país

O uso da Inteligência Artificial já rompeu o conceito de inédito no Brasil e no mundo, pois já é uma realidade em uma gama de tarefas, inclusive as do cotidiano, quando precisamos executar alguma atividade, como quando entramos em contato com alguma empresa para resolvermos um problema, ou quando pedimos informações para a nossa assistente virtual, e até mesmo ao utilizarmos um aspirador robô. Esses são apenas alguns tipos de procedimentos casuais que fazem uso da IA.

O diferencial entre as Inteligências Artificiais é como elas são desenvolvidas, qual seu nível de profundidade, quais bancos de dados são utilizados para o aprendizado e quais recursos são possíveis com a sua aplicação. A qualidade e efetividade do resultado depende basicamente desses pilares.

Atenta a uma carência do jurídico corporativo, a advogada Karla Capela fundou o KOY, uma plataforma de gestão jurídica com Inteligência Artificial, automatizando e acelerando fluxos internos dos jurídicos corporativos e trazendo de forma muito interativa inferências sobre orientações de eventos judiciais, usando conceitos modernos como o de gêmeo digital e de gamificação. Karla é pioneira no uso de IA para solução de problemas da área jurídica, sendo reconhecida pela IBM Global como uma das 35 líderes globais por seu pioneirismo de Inteligência Artificial para a área jurídica.

Tendo como enfoque as rotinas jurídicas das corporações, o KOY, que atende em todas as áreas do direito, utiliza IA para tornar a parceria jurídico-financeira estratégica e com olhar para o fortalecimento de caixa e diminuição de contingências, aperfeiçoando (através de dados) os provisionamentos jurídico contábeis, tornando mais transparente o passivo judicial e alinhando o horizonte dessas duas áreas complementares e extremamente relevante nas corporações, possibilitando uma performance inédita.

Na prática, a aplicação da IA permite que o jurídico corporativo seja uma área estratégica com o olhar voltado para a área financeira, já que através dos seus recursos tecnológicos é possível visualizar todos os processos e suas características: possibilitando uma due dilligence permanente e extremamente fácil de ser e acompanhada nos dashboards interativos da plataforma.

O KOY utiliza informações mineradas nos bancos de dados públicos da justiça, não havendo a possibilidade de manipulação de dados, o que possibilita o output eficiente de inferências e orientações táticas sempre orientadas à área financeira. “Enxergamos a área jurídica por um outro prisma, como um oceano de oportunidades até agora não utilizado de forma eficiente pela área financeira das corporações. E, a partir dessa nova visão, nossa plataforma é capaz de apontar processos aptos a descontingenciamento e a indicar de forma antecipada incidentes que causam um resultado negativo na área financeira, tudo isso usando IA, garantindo segurança e compliance com os dados, para gerar um output eficiente e assertivo analisando milhares de processos diariamente”.

O KOY tem crescido de forma extremamente sustentável e orgânica, e conta com a análise mensal de mais de 1.200.000 milhões de novas movimentações, gerando milhares de novas orientações todos os dias, o que tem atraído clientes de peso, líderes em suas áreas de atuação.