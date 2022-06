III Fórum Gramado de Estudos Turísticos volta a acontecer e reúne palestrantes renomados do setor

O evento tem como objetivo debater sobre a criatividade conectada ao turismo e propor destinos vanguardistas sustentáveis na área

Um dos maiores eventos do Brasil sobre o turismo como alternativa de desenvolvimento, o Fórum Gramado de Estudos Turísticos volta a ser realizado após dois anos de adiamento em função da pandemia. A terceira edição será realizada entre os dias 17 e 18 de agosto em Gramado, no coração da Serra Gaúcha e em meio ao 50° Festival de Cinema de Gramado.

Tendo como tema “A criatividade conectada ao turismo”, a terceira edição do Fórum Gramado de Estudos Turísticos busca novamente deixar um legado aos destinos que apostam no turismo como atividade econômica sustentável.

Visando deixar um legado de vanguarda aos destinos que apostam no turismo como atividade econômica sustentável, o Fórum Gramado é direcionado aos players do turismo nacional, aos dirigentes de destinos turísticos, aos legisladores, ou seja, aos que possuem ferramentas para a implantação de diretrizes em suas comunidades. Cabe ressaltar a importância dos estudantes de turismo, também como foco do evento.

Entre os temas abordados estão cinema x turismo, marcas internacionais, turismo de eventos, inovação no turismo, turismo gastronômico, experiências do entretenimento, espetáculos, shows e turismo, incentivos para o turismo, turismo esportivo e capitalismo consciente.

As palestras de grandes especialistas promovem um amplo debate sobre o futuro do turismo. Trata-se de um encontro de conhecimentos complementares, trazendo relatos e fatos reais de como a criatividade pode ser a peça-chave para o desenvolvimento turístico de cidades e regiões, proporcionando uma oportunidade única para aproximar, construir e ampliar suas perspectivas e horizontes.

O evento conta com a presença de grandes personalidades, dentre elas o diretor executivo da Record TV, Carlos Alves, que aborda o tema “Como um destino aumenta sua perspectiva de turistas, a partir da divulgação de uma novela, minissérie ou filme gravado no local”.

O CEO da BHS Internacional e Kempinski Hotéis de Luxo, José Ernesto Marino Neto e o Diretor Executivo (COO) da Gotel Hotel Management e Gerente Geral do hotel Marriott Buenos Aires¸ Daniel Ozzan, também participam do encontro e dissertam sobre “Como as grandes marcas internacionais escolhem seus destinos?”.

Já o Presidente do Brasil Convention & Visitors Bureau, Marcio Santiago de Oliveira e o CEO da Merkator Feiras e Eventos, Frederico Pletsch “Fredão”, apresentam a palestra sobre “A força dos eventos no desenvolvimento de destinos turísticos”.

Quem também comparece à ocasião é o CEO da CVC Corp, Leonel Andrade, que fala sobre “Atitudes de escolhas que definem sua sorte”, no painel Inspirações de Sucesso.

A Inovação no Turismo fica a cargo do CEO A5 Capital Partners, Paulo Humberg, da Consultora em Turismo, especialista em planejamento turístico e enoturismo e criadora de conteúdo digital @viajantemaduro, Ivane Favero, do Cofundador da Flutua (plataforma tecnológica inteligente, que traz estatísticas sobre o fluxo turístico de cidades), Vinícius Sefrin, e da Fundadora do Flutua e Executiva do Sindtur Serra Gaúcha, Lisa Gottschalk, na palestra “Transformando ideias em resultados: inovação com base no processo criativo e nas experiências pessoais”.

O Turismo Gastronômico será abordado por Fernando Schimanoski (o Schima), eleito o melhor churrasqueiro amador do país pelo Programa BBQ Brasil – Churrasco na Brasa (SBT), na palestra “Gastronomia como experiência de consumo e pilar da identidade turística”.

Experiências do Entretenimento contam com os relatos do Gerente de Projetos da Opus Entretenimento, promotora de títulos da Disney no Brasil, Luciano Miron e da CEO do Parque Turma da Mônica em Gramado, Manoela Costa Moschem, em “Como se tornar referência no mercado de entretenimento brasileiro”.

A Presidente da Autarquia Municipal de Turismo (Gramadotur) e Secretária de Turismo, Rosa Helena Volk e o Diretor de Espetáculos, Abrãmo Machado, abordam e exaltam o “Natal Luz e Festival de Cinema – histórias para todos, construídas por uma comunidade”, e o Deputado e Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, Ronaldo Santini, disserta sobre “A importância do turismo para os destinos”.

O Turismo Esportivo foi escalado com o Ex Futebolista Brasileiro, Paulo César Tinga, da Secretária Nacional da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem ABCD – Ministério da Cidadania, Luisa Parente, da Presidente da União de Ciclistas do Brasil (UCB, organização da sociedade civil), Ruth Costa e do Secretário Nacional De Futebol / Ministério da Cidadania, Ronaldo Lima, abordando “Um potencial a ser explorado por empresas e destinos”.

O Diretor Executivo da Sicredi Pioneira RS, Solon Stapassola Stahl, disserta sobre “Negócios Conscientes – um novo jeito de fazer negócios” e o Diretor de licenciamento e varejo da NBA Brasil, Roger Ahlgrimm, faz um relato sobre um caso de sucesso dentro e fora das quadras: o que levou Gramado a ser a cidade escolhida para sediar o maior parque temático da NBA na América Latina?

O III Fórum Gramado de Estudos Turísticos é uma realização do SindTur Serra Gaúcha e conta com patrocínio do Sicredi Pioneira e apoio da Construarte, Gramadotur, Sebrae e Expogramado. A Agência Oficial é a CVC Corp/Turistur.

O evento acontece no Expogramado e as inscrições já podem ser realizadas através do site www.forumgramado.com.br