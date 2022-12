Ibmec e Future Law anunciam parceria por inovação no ensino jurídico

Rede de faculdades e edtech especializada em tecnologia dentro do direito lançam novo curso de pós-graduação

O grupo de faculdades Ibmec e a Future Law, edtech focada em preparar profissionais do Direito para às novas tecnologias, anunciaram em conjunto uma nova parceria dentro do mercado de especialização jurídica. A união da rede de ensino superior e a startup lança o curso de pós-graduação Business Law Inovaction.

A união da rede de ensino superior e a startup lança o curso de pós-graduação Business Law Inovaction

Para o pró-reitor regional de pós-graduação da Ibmec, Samuel Barros, a união responde a uma demanda do mercado jurídico que pede, cada vez mais, a introdução de novas perspectivas inovadoras.

“O mundo do direito está cada vez mais dinâmico e digital, assim, o profissional de direito para se manter relevante precisa estar por dentro das tecnologias e da inovação. Com o espírito de trazer atualização permanente que nasce o curso em parceria com a Future Law. Um programa de LLM para o advogado que quer estar sempre atual”, explica.

Segundo a CEO da Future Law, Tayná Carneiro, a iniciativa visa atrair profissionais que sonham em atuar no mercado jurídico em ambientes mais propícios e receptivos a mentes inovadoras

A sigla LLM, citada por Barros, que significa Latin Legum Magister, no latin ou Master of Law (mestre em direito, na tradução livre), no inglês, é uma proposta de curso que busca expor os alunos a perspectivas de diferentes ordenamentos jurídicos.

Segundo a CEO da Future Law, Tayná Carneiro, a iniciativa visa atrair profissionais que sonham em atuar no mercado jurídico em ambientes mais propícios e receptivos a mentes inovadoras, não estando presos somente às possibilidades mais tradicionais de atuação jurídica.

“Construímos uma grade que habilitará profissionais em diversas fases de carreira, para que desenvolvam soluções eficazes e inovadoras em uma realidade de mercado onde as transformações são cada vez mais líquidas e aceleradas”, disse a CEO.